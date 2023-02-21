Економіка

19:22 21.02.2023

НКРЕКП поки не бачить підстав для підвищення цін на спотовому ринку е/е

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НКРЕКП поки не бачить підстав для підвищення цін на спотовому ринку е/е

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), зняла з розгляду питання перегляду граничних цін (price caps) на ринках "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому (ВДР) та балансувальному (БР) на невизначений період через зміну ринкової ситуації.

"Хочу констатувати, що інформація, надана на момент схвалення рішення НКРЕКП щодо наявності суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та балансуючого ринку (що є приводом для перегляду price caps – ІФ-У) вже не є актуальною... пропоную питання зняти з розгляду", – запропонував голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський на засіданні у вівторок.

Водночас, як випливає з обґрунтування відповідної постанови на сайті НКРЕКП, підвищення граничних цін необхідно було розглядати в комплексі з розширенням кола виробників е/е, залучених до покладання спеціальних обов'язків (ПСО) перед населенням, за рахунок теплових енергогенеруючих компаній.

Для цього Кабінет міністрів повинен був внести відповідні зміни до постанови уряду від 5 червня 2019 року №483 "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку е/е для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку е/е".

Проте Кабінет міністрів постановою від 28 жовтня 2022 року вніс лише ті зміни до постанови №483, згідно з якими передбачено продовження дії самого документа, проте відсутні норми щодо поширення покладання ПСО на енергогенеруючі компанії теплових електростанцій (ТЕС).

"З огляду на те, що на енергогенеруючі компанії ТЕС не було покладено спеціальних обов'язків, рівні граничних цін, які були визначені за результатами відкритих обговорень, втратили свою актуальність", - йдеться в обґрунтуванні регулятора.

Крім того, як повідомляється в документі, ДП "НАЕК "Енергоатом" повідомило НКРЕКП про те, що збереження без змін механізму розподілу оплати послуги з ПСО до 31 березня 2023 року разом із підвищенням price caps на ринку може призвести до погіршення платіжного балансу "Енергоатома" і знизить його можливості виконувати зобов'язання з ПСО перед населенням.

"У зв'язку з цим ДП "НАЕК "Енергоатом" запропоновано повернутися до питання підвищення граничних цінових обмежень на організованих сегментах ринку після закінчення осінньо-зимового періоду 2022-2023 років", - зазначили у комісії.

Як випливає з обґрунтування регулятора, інформацію такого змісту було також доведено до НКРЕКП з боку ПАТ "Укргідроенерго".

Як повідомлялося, спочатку Нацкомісія планувала підвищити максимальні граничні ціни на ринках "на добу наперед" та внутрішньодобовому (ВДР) за години максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) з 4000 до 4952 грн/МВт-год, за години мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) – з 2000 до 2476 грн/МВт-год.

Проте кілька тижнів тому НКРЕКП відійшла від цих намірів.

Мінімальні граничні ціни також пропонувалося встановити на РДВ на рівні 10 грн/МВт-год, на ВДР – 102% від ціни РДН, але не вище за максимальну граничну ціну ВДР.

Відповідно, на балансувальному ринку (БР) максимальну граничну ціну пропонувалося підвищити зі 120% до 125% ціни РДВ, а мінімальну ціну встановити також на рівні 10 грн/МВт-год.

Відповідно до закону "Про ринок електроенергії", у разі суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та БР та відповідно до методики, затвердженої регулятором у вересні 2022 р., він має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на цих ринках.

 

 

 

Теги: #ціни #е_е #спот

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