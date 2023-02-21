На Львівщині понад 100 населених пунктів знеструмлені повністю або частково через негоду - Львівобленерго

У Львівській області понад 100 населених пунктів знеструмлені повністю або частково через сильний вітер, повідомляє компанія "Львівобленерго" на своїй сторінці у фейсбуці.

"У Львівській області повністю знеструмлено 65 населених пунктів та 57 - частково. Відновлюють електропостачання 48 бригад "Львівобленерго" у складі 206 працівників, задіяли 72 одиниці техніки", - інформує обленерго.

Аварійні відключення запроваджено у Львівському, Яворівському, Червоноградському, Золочівському та Стрийському районах.

Як повідомлялося, сьогодні на Львівщині оголошено штормове попередження через посилення вітру - за даними синоптиків, протягом усього дня пориви можуть досягати 25-28 метрів за секунду.