"Метінвест" позитивно оцінює рішення уряду про надання можливості компаніям самостійно імпортувати е/е

Гірничо-металургійна група "Метінвест" позитивно оцінює раніше ухвалене Кабінетом Міністрів України рішення про надання можливості компаніям самостійно імпортувати електроенергію в період її дефіциту на внутрішньому ринку.

"На початку 2023 року уряд України дозволив імпорт електроенергії з ЄС, звільнивши від обмежень щодо нормування електроенергії, щоб зменшити нестачу електроенергії в країні. "Метінвест" вирішив використати цю можливість для організації закупівлі імпортної електроенергії для власних виробничих потреб, що дозволяє збільшувати квоти на електропостачання (за відсутності аварійних відключень)", - констатується в інформації компанії на біржі Euronext у Дубліні.

У ній також наголошується, що це позитивно позначилося на результатах діяльності групи. Зокрема, її залізорудні активи відновили виробництво, очікується поступове збільшення випуску продукції як мінімум до 30% довоєнного рівня зі збереженням фокусу на виробництві котунів.

Це рішення також забезпечило більш стабільну роботу та гнучкість номенклатури продукції на підприємствах "Каметсталі" та "Запоріжсталі", які працюють із двома доменними печами кожна. Водночас "Метінвест Покровськвугілля" наразі працює приблизно на 80% своєї довоєнної потужності.

Також нагадується, що війна в Україні мала значний вплив на "Метінвест". Активи групи в Україні, за винятком Маріуполя та Авдіївки, продовжують працювати з різними рівнями завантаження, залежно від факторів безпеки, енергопостачання, логістики та економічних факторів.

"Повний ступінь впливу подій в Україні на бізнес "Метінвесту" загалом зберігається невідомим. Він багато в чому залежатиме від тривалості та масштабів війни, а також впливу цих подій на основні виробничі активи групи", - резюмується у повідомленні.

Раніше генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков констатував, що у листопаді-грудні-2022 та перші дні січня у компанії були проблеми з е/е, проте з відкриттям імпорту холдинг почав закуповувати електроенергію з Євросоюзу. У результаті завантаженість "Каметсталі" зросла до 65%. Водночас він вказував, що імпортна е/е приблизно вдвічі дорожча, ніж на українському ринку, і це є проблемою. "Ще певний період, доки нам необхідно виконувати закордонні контракти, ми можемо купувати імпортну е/е. Але в якийсь момент це скінчиться. Економіка компаній може просто не витримати", - сказав тоді Риженков.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".