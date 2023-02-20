Харківщина має стати самодостатнім енергетичним регіоном – міністр енергетики

Енергетична стратегія Міністерства енергетики України передбачає, що Харківська область стане самодостатнім енергетичним регіоном, повідомляється на сайті Міненерго із посиланням на главу відомства Германа Галущенка у понеділок.

"Пріоритетом для нас є децентралізація генерації… Щоб у разі пошкодження мереж у майбутньому і неможливості передачі електроенергії регіон себе забезпечував сам", - заявив міністр на нараді про стан відновлення енергетичної інфраструктури Харківської області під час робочої поїздки до регіону.

За словами Гарущенка, також заплановано створення в галузі мережі малої генерації, зокрема газопоршневої або газотурбінної.

"Серед завдань також - збільшення власного видобутку природного газу. Що особливо важливо для харківського регіону, підкреслив очільник Міненерго, додавши, що серед пріоритетів також розвиток мережі малих регіональних ТЕЦ", - повідомляється на сайті.

Учасники наради також обговорили потреби енергетиків області в устаткуванні, необхідному для виконання ремонтних робіт, зазначили у міністерстві.