Імпорт електроенергії зі Словаччини знову знизився станом на неділю
Імпорт електроенергії зі Словаччини на суботу зріс на 14%, але у неділю знову знизився у 3,5 раза – до 228 МВт-год на добу, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.
Згідно з інформацією на сайті, імпорт у суботу йшов на потужності 20-36 МВт, у неділю – 9-10 МВт.
На вихідні перетин бронювали "Д.Трейдинг" (по 250 МВт на всі години в обидва дні), державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (по 18 МВт у суботу та по 9 МВт у неділю), "Августа" (по 6 МВт на всі години в обидва дні), "Артлекс-Груп" (по 2 МВт на половину доби в обидва дні), "ДЕ Трейдинг" (по 10 МВт на всі години в неділю), "ЕРУ Трейдінг" (по 4 МВт на всі години) у неділю), "Смарт Грід Україна" (по 2 МВт на всі години у суботу), "ТАС Енергія країни" (по 1 МВт на 4 години на суботу).
НЕК "Укренерго" на аукціони із розподілу потужності на словацькому напрямку виставляє 500-600 МВт.
Імпорт е/е з Молдови на 19 лютого підвищився майже втричі – до 279 МВт-год на добу після падіння на 18 лютого.
120 МВт на кожну годину перетину для імпорту продовжує бронювати "Д. Трейдинг" (загалом виставляється 800 МВт).
Імпорт електроенергії зі Словаччини почав помітно знижуватися після стабілізації ситуації в українській енергосистемі, пов'язаної з підключенням до роботи трохи більше тижня тому додаткових 1220 МВт атомної генерації, а також зростанням виробництва зеленої е/е. Як написав у своєму телеграм-каналі голова енергокомітету Ради Андрій Герус, минулої неділі був профіцит е/е, у зв'язку з чим довелося обмежувати виробництво СЕС. Враховуючи це, нардеп висловив думку, що вже найближчим часом може виникнути дилема: обмежувати СЕС вдень, компенсуючи вартість невиробленої е/е, або дозволити експорт е/е вдень (заборонено з 11 жовтня після масованої атаки на енергосистему – ЕР). При цьому, як він зазначив, імпорт має бути збережений у вечірній час на випадок потенційного дефіциту.
З урахуванням змін ситуації в енергосистемі, Герус порадив споживачам продовжувати економити е/е у вечірній пік з 17.00 до 22.00, але споживання переносити не лише на ніч, а й у денний час, особливо у вихідні дні.
Обсяг імпорту е/е з Молдови 5-19 лютого становив 3611 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
|
Дата
|
Объем в сутки, МВт-ч
|
05.02.2023
|
506
|
06.02.2023
|
435
|
07.02.2023
|
281
|
08.02.2023
|
206
|
09.02.2023
|
66
|
10.02.2023
|
81
|
11.02.2023
|
92
|
12.02.2023
|
305
|
13.02.2023
|
177
|
14.02.2023
|
634
|
15.02.2023
|
241
|
16.02.2023
|
17
|
17.02.2023
|
195
|
18.02.2023
|
96
|
19.02.2023
|
279
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-19 лютого становив 135 138 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
|
Дата
|
Объем в сутки, МВт-ч
|
01.02.2023
|
10508
|
02.02.2023
|
9871
|
03.02.2023
|
10943
|
04.02.2023
|
11310
|
05.02.2023
|
11159
|
06.02.2023
|
9949
|
07.02.2023
|
9865
|
08.02.2023
|
9939
|
09.02.2023
|
9968
|
10.02.2023
|
9659
|
11.02.2023
|
7267
|
12.02.2023
|
6872
|
13.02.2023
|
6712
|
14.02.2023
|
6188
|
15.02.2023
|
3028
|
16.02.2023
|
146
|
17.02.2023
|
711
|
18.02.2023
|
815
|
19.02.2023
|
228
У січні постачання зі Словаччини склали 59573 МВт-год:
|
Дата
|
Об’єм, МВт-год
|
15.01.2023
|
655
|
20.01.2023
|
220
|
21.01.2023
|
6963
|
22.01.2023
|
6672
|
25.01.2023
|
99
|
26.01.2023
|
3813
|
27.01.2023
|
7368
|
28.01.2023
|
9296
|
29.01.2023
|
9284
|
30.01.2023
|
7893
|
31.01.2023
|
7310
Як повідомлялося, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу 16 лютого пояснив падіння імпорту е/е стабілізацією ситуації в енергосистемі України та доступністю дешевшого, ніж європейський, внутрішнього ресурсу.