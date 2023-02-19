Імпорт електроенергії зі Словаччини знову знизився станом на неділю

Імпорт електроенергії зі Словаччини на суботу зріс на 14%, але у неділю знову знизився у 3,5 раза – до 228 МВт-год на добу, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт у суботу йшов на потужності 20-36 МВт, у неділю – 9-10 МВт.

На вихідні перетин бронювали "Д.Трейдинг" (по 250 МВт на всі години в обидва дні), державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (по 18 МВт у суботу та по 9 МВт у неділю), "Августа" (по 6 МВт на всі години в обидва дні), "Артлекс-Груп" (по 2 МВт на половину доби в обидва дні), "ДЕ Трейдинг" (по 10 МВт на всі години в неділю), "ЕРУ Трейдінг" (по 4 МВт на всі години) у неділю), "Смарт Грід Україна" (по 2 МВт на всі години у суботу), "ТАС Енергія країни" (по 1 МВт на 4 години на суботу).

НЕК "Укренерго" на аукціони із розподілу потужності на словацькому напрямку виставляє 500-600 МВт.

Імпорт е/е з Молдови на 19 лютого підвищився майже втричі – до 279 МВт-год на добу після падіння на 18 лютого.

120 МВт на кожну годину перетину для імпорту продовжує бронювати "Д. Трейдинг" (загалом виставляється 800 МВт).

Імпорт електроенергії зі Словаччини почав помітно знижуватися після стабілізації ситуації в українській енергосистемі, пов'язаної з підключенням до роботи трохи більше тижня тому додаткових 1220 МВт атомної генерації, а також зростанням виробництва зеленої е/е. Як написав у своєму телеграм-каналі голова енергокомітету Ради Андрій Герус, минулої неділі був профіцит е/е, у зв'язку з чим довелося обмежувати виробництво СЕС. Враховуючи це, нардеп висловив думку, що вже найближчим часом може виникнути дилема: обмежувати СЕС вдень, компенсуючи вартість невиробленої е/е, або дозволити експорт е/е вдень (заборонено з 11 жовтня після масованої атаки на енергосистему – ЕР). При цьому, як він зазначив, імпорт має бути збережений у вечірній час на випадок потенційного дефіциту.

З урахуванням змін ситуації в енергосистемі, Герус порадив споживачам продовжувати економити е/е у вечірній пік з 17.00 до 22.00, але споживання переносити не лише на ніч, а й у денний час, особливо у вихідні дні.

Обсяг імпорту е/е з Молдови 5-19 лютого становив 3611 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Объем в сутки, МВт-ч 05.02.2023 506 06.02.2023 435 07.02.2023 281 08.02.2023 206 09.02.2023 66 10.02.2023 81 11.02.2023 92 12.02.2023 305 13.02.2023 177 14.02.2023 634 15.02.2023 241 16.02.2023 17 17.02.2023 195 18.02.2023 96 19.02.2023 279

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-19 лютого становив 135 138 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Объем в сутки, МВт-ч 01.02.2023 10508 02.02.2023 9871 03.02.2023 10943 04.02.2023 11310 05.02.2023 11159 06.02.2023 9949 07.02.2023 9865 08.02.2023 9939 09.02.2023 9968 10.02.2023 9659 11.02.2023 7267 12.02.2023 6872 13.02.2023 6712 14.02.2023 6188 15.02.2023 3028 16.02.2023 146 17.02.2023 711 18.02.2023 815 19.02.2023 228

У січні постачання зі Словаччини склали 59573 МВт-год:

Дата Об’єм, МВт-год 15.01.2023 655 20.01.2023 220 21.01.2023 6963 22.01.2023 6672 25.01.2023 99 26.01.2023 3813 27.01.2023 7368 28.01.2023 9296 29.01.2023 9284 30.01.2023 7893 31.01.2023 7310

Як повідомлялося, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу 16 лютого пояснив падіння імпорту е/е стабілізацією ситуації в енергосистемі України та доступністю дешевшого, ніж європейський, внутрішнього ресурсу.