Економіка

19:51 19.02.2023

Імпорт електроенергії зі Словаччини знову знизився станом на неділю

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Імпорт електроенергії зі Словаччини знову знизився станом на неділю

Імпорт електроенергії зі Словаччини на суботу зріс на 14%, але у неділю знову знизився у 3,5 раза – до 228 МВт-год на добу, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт у суботу йшов на потужності 20-36 МВт, у неділю – 9-10 МВт.

На вихідні перетин бронювали "Д.Трейдинг" (по 250 МВт на всі години в обидва дні), державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (по 18 МВт у суботу та по 9 МВт у неділю), "Августа" (по 6 МВт на всі години в обидва дні), "Артлекс-Груп" (по 2 МВт на половину доби в обидва дні), "ДЕ Трейдинг" (по 10 МВт на всі години в неділю), "ЕРУ Трейдінг" (по 4 МВт на всі години) у неділю), "Смарт Грід Україна" (по 2 МВт на всі години у суботу), "ТАС Енергія країни" (по 1 МВт на 4 години на суботу).

НЕК "Укренерго" на аукціони із розподілу потужності на словацькому напрямку виставляє 500-600 МВт.

Імпорт е/е з Молдови на 19 лютого підвищився майже втричі – до 279 МВт-год на добу після падіння на 18 лютого.

120 МВт на кожну годину перетину для імпорту продовжує бронювати "Д. Трейдинг" (загалом виставляється 800 МВт).

Імпорт електроенергії зі Словаччини почав помітно знижуватися після стабілізації ситуації в українській енергосистемі, пов'язаної з підключенням до роботи трохи більше тижня тому додаткових 1220 МВт атомної генерації, а також зростанням виробництва зеленої е/е. Як написав у своєму телеграм-каналі голова енергокомітету Ради Андрій Герус, минулої неділі був профіцит е/е, у зв'язку з чим довелося обмежувати виробництво СЕС. Враховуючи це, нардеп висловив думку, що вже найближчим часом може виникнути дилема: обмежувати СЕС вдень, компенсуючи вартість невиробленої е/е, або дозволити експорт е/е вдень (заборонено з 11 жовтня після масованої атаки на енергосистему – ЕР). При цьому, як він зазначив, імпорт має бути збережений у вечірній час на випадок потенційного дефіциту.

З урахуванням змін ситуації в енергосистемі, Герус порадив споживачам продовжувати економити е/е у вечірній пік з 17.00 до 22.00, але споживання переносити не лише на ніч, а й у денний час, особливо у вихідні дні.

Обсяг імпорту е/е з Молдови 5-19 лютого становив 3611 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата

Объем в сутки, МВт-ч

05.02.2023

506

06.02.2023

435

07.02.2023

281

08.02.2023

206

09.02.2023

66

10.02.2023

81

11.02.2023

92

12.02.2023

305

13.02.2023

177

14.02.2023

634

15.02.2023

241

16.02.2023

17

17.02.2023

195

18.02.2023

96

19.02.2023

279

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-19 лютого становив 135 138 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата

Объем в сутки, МВт-ч

01.02.2023

10508

02.02.2023

9871

03.02.2023

10943

04.02.2023

11310

05.02.2023

11159

06.02.2023

9949

07.02.2023

9865

08.02.2023

9939

09.02.2023

9968

10.02.2023

9659

11.02.2023

7267

12.02.2023

6872

13.02.2023

6712

14.02.2023

6188

15.02.2023

3028

16.02.2023

146

17.02.2023

711

18.02.2023

815

19.02.2023

228

У січні постачання зі Словаччини склали 59573 МВт-год:

Дата

Об’єм, МВт-год

15.01.2023

655

20.01.2023

220

21.01.2023

6963

22.01.2023

6672

25.01.2023

99

26.01.2023

3813

27.01.2023

7368

28.01.2023

9296

29.01.2023

9284

30.01.2023

7893

31.01.2023

7310

Як повідомлялося, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу 16 лютого пояснив падіння імпорту е/е стабілізацією ситуації в енергосистемі України та доступністю дешевшого, ніж європейський, внутрішнього ресурсу.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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