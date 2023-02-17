"Укрнафта" у 2023 році планує збільшити видобуток і буріння

ПАТ "Укрнафта" у 2023 р. планує збільшити видобуток нафти газоконденсату на 6% порівняно з минулим роком, повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Поставили завдання не просто утримати природне падіння видобутку, а й збільшити видобуток вже цього року на 6%", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці, не уточнивши очікуваних обсягів.

За його словами, у поточному році "Укрнафта" планує збільшити обсяги буріння, також формується амбітна стратегія розвитку, позначені цілі щодо купівлі нових ліцензій.

Корецький зазначив, що компанія пройшла комплаєнс-процедури двох державних та одного приватного банків, кредитні лінії у всіх трьох вже відкриті;

Крім того, "Укрнафта" проводить роботу щодо повернення багатомільярдної дебіторської заборгованості та очікує, що здійснені за короткий час оптимізаційні процеси принесуть сотні мільйонів гривень економії у річному еквіваленті.

Бюджет на 2023 рік сформований з рекордними плановими показниками щодо чистого прибутку, уточнив він.

Як повідомлялося, Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакету НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС, з яких станом на початок лютого 2023 року працюють 448. Інші – або пошкоджені внаслідок бойових дій, або перебувають на тимчасово окупованих територіях.