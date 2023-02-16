Економіка

19:13 16.02.2023

Нововолинськ залучить EUR7,1 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

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Нововолинськ залучить EUR7,1 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

Нововолинськ залучить EUR7,1 млн гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення інфраструктури.

Відповідне рішення про залучення гранту депутати ухвалили на засіданні міської ради 15 лютого, повідомляється на його сайті.

Згідно з проєктом рішення, кошти гранту для проєкту "Житло для ВПО та відновлення звільнених міст України" виплачуватимуть безпосередньо постачальникам послуг.

NEFCO – міжнародна фінансова установа, яка фінансує розширення північноєвропейських зелених рішень на світових ринках. Засноване у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

 

 

 

Теги: #грант #житло #будівництво #впо

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