Економіка

16:07 16.02.2023

Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 млн для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури - глава МЗС

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Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 млн для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури - глава МЗС

Ізраїль має намір надати кредитні гарантії на суму до 200 мільйонів доларів для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури в Україні, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

"Протягом минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні, зокрема розгортання польового шпиталю Shining Star", - сказав Коен на спільній пресконференції із главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.

Коен також запевнив, що Ізраїль має намір продовжити підтримку України, зокрема він анонсував "кредитні гарантії до 200 мільйонів доларів на ізраїльські проєкти в галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури".

Міністр оголосив, що Ізраїль допоможе Україні "розробити розумну систему раннього запобігання".

"Я пишаюся тим, що підтримую Україну в ці скрутні часи", - сказав він.

Теги: #україна #ізраїль #кредитні_гарантії

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