Економіка

19:44 14.02.2023

Обов'язкові резерви банків сягнули 220,6 млрд грн

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Обов'язкові резерви банків сягнули 220,6 млрд грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив новий розмір обов'язкових резервів для банків на період з 11 лютого до 10 березня – 220,6 млрд грн.

Як повідомляється на сайті НБУ, це на 76,5 млрд грн, або 53,1%, більше, ніж у попередній період, і пов'язано з оголошеним 26 січня підвищенням з 11 лютого нормативів обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті ще на 5 в. п. – відповідно до 10% та 20%.

Нацбанк також зберіг можливість покривати до 50% збільшених обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП, що означає зростання ліміту їх купівлі під резерви на 38,25 млрд грн – до 110,3 млрд грн на період до 10 березня.

За даними НБУ, обсяг коштів на коррахунках банків 13 лютого, коли почали діяти нові підвищені резервні вимоги, зріс до 181,6 млрд грн із 121,4 млрд грн попереднього робочого дня, а на 14 лютого він сягнув 185,6 млрд грн.

Водночас обсяг купівлі депозитних сертифікатів знизився із 370 млрд грн щодня до 320 млрд грн.

За цей час Нацбанк встановив лише три випуски бенчмарк-ОВДП – із погашенням у серпні та грудні 2024 року, а також травні 2025 року. Мінфін назвав цільовим показником обсяг кожного випуску 20 млрд грн і з початку року розмістив ці папери сумарно на 55 млрд грн за ставками від 19,07% до 19,75% річних.

В анонсі найближчого аукціону 21 лютого поки що представлений лише випуск грудень-2024 з обмеженням пропозиції, яка, ймовірно, становитиме 7 млрд грн.

Як повідомлялося, перше підвищення нормативів обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 відсоткових пунктів (в. п.) – відповідно до 5% та 15% – відбулося з 11 січня. До цього обов'язкові резерви становили 69,8 млрд грн, кошти на коррахунках 73,5 млрд грн, обсяг коштів у депозитних сертифікатах – 445 млрд грн.

Нацбанк також оголосив, що з 11 березня підвищить ці нормативи ще на 10 в. п., але вже без можливості формувати їх навіть частково ОВДП.

Теги: #нбу #резерви

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