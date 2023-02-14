Україна надаватиме доступ до родовищ ванадію, літію, титану, урану та солі через УРП

Родовища ванадію, літію, титану, урану та солі, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, надаватимуть у користування на умовах угод про розподіл продукції (УРП), заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"26 родовищ будуть надавати в користування на умовах угод про розподіл продукції. Це створить широкі можливості інвестору в реалізації проєкту, а держава отримає свою частку, яка буде використана для розвитку економіки", – сказав він, відкриваючи засідання уряду у вівторок.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання повідомив у телеграм-каналі, що затверджено перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсів на укладення УРП.

Донедавна в Україні нечисленні УРП укладали лише щодо нафтогазових родовищ, і цей процес був доволі тривалим.