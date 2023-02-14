Економіка

07:11 14.02.2023

У Запорізькій області збільшення виробництва сільськогосподарської продукції може зрости лише мінімально

2 хв читати
У Запорізькій області збільшення виробництва сільськогосподарської продукції може зрости лише мінімально

У Запорізькій області, де більша частина площ збирання врожаю знаходяться на окупованій території, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції може зрости лише мінімально.

"При деокупації території обсяги сільськогосподарського виробництва в регіоні зростатимуть "випереджаючими темпами", - йшлося на нараді керівників структурних підрозділів Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА), яку очолив новий голова відомства Юрій Малашко.

Під час розгляду керівництвом Запорізької області питання стану економіки Запорізької області під час війни та перспективи регіону на 2023 рік було зазначено, що у 2023 році збільшення виробництва сільськогосподарської продукції прогнозується лише на рівні 1,4 відсотка. Як зазначили економісти ЗОВА, це зумовлено тим, що на сьогодні 85% площ збирання врожаю в регіоні опинилися на тимчасово окупованих територіях.

При цьому фахівці зазначили, що за умови деокупації територій області обсяги сільськогосподарського виробництва значно зростуть.

Також на нараді зазначалося, що внаслідок воєнних дій втрачено високий економічний потенціал регіону. За результатами 2022 року. скорочення рівня промислового виробництва становило 55 відсотків рівня 2021 року.

За прогнозами, якщо в 2023 році економічні дисбаланси вдасться врегулювати, то рівень промислового виробництва в області вдасться збільшити на рівні 3%.

При цьому у керівництві Департаменту економічного розвитку та торгівлі ЗОВА наголосили на успішній роботі регіональної влади у питанні продовольчої безпеки, що стало можливим, зокрема, завдяки співпраці з малим і середнім бізнесом регіону.

Однак на нараді зазначалося, що війна вплинула на ринок праці в регіоні. Негативні тенденції в економіці та промисловому комплексі регіону, який раніше забезпечував 42% валового регіонального продукту, 2023 року рівень безробіття може перевищити 20%.

 

Теги: #виробництво #сільгосппродукція #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 12.02.2023
Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

19:21 11.02.2023
У результаті обстрілу Степногірська в Запорізькій області загинула жінка, пошкоджено багатоповерхівки

У результаті обстрілу Степногірська в Запорізькій області загинула жінка, пошкоджено багатоповерхівки

08:10 10.02.2023
"Укроборонпром" розпочав спільне виробництво мін 120 мм спільно з країною-членом НАТО

"Укроборонпром" розпочав спільне виробництво мін 120 мм спільно з країною-членом НАТО

17:15 02.02.2023
Фармринок України-2022: Падіння обсягів, зростання собівартості та перспективи виробництва – думки

Фармринок України-2022: Падіння обсягів, зростання собівартості та перспективи виробництва – думки

21:15 26.01.2023
Виробники е/е із природного газу отримуватимуть компенсацію за оплату послуги з його розподілу операторам ГРМ

Виробники е/е із природного газу отримуватимуть компенсацію за оплату послуги з його розподілу операторам ГРМ

19:59 26.01.2023
Резніков опублікував фото української САУ "Богдана" калібру 155 мм, одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою

Резніков опублікував фото української САУ "Богдана" калібру 155 мм, одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою

15:16 26.01.2023
Для наступу на запорізькому напрямку на сьогодні ворог не створив ударне угруповання

Для наступу на запорізькому напрямку на сьогодні ворог не створив ударне угруповання

13:29 26.01.2023
Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

09:30 26.01.2023
У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

11:17 25.01.2023
Українські виробники меблів експортували продукції на $806,6 млн за 2022 рік – УАМ

Українські виробники меблів експортували продукції на $806,6 млн за 2022 рік – УАМ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МВФ розпочинає дискусії у Варшаві щодо першого перегляду Моніторингової програми з Україною

Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

Moody's знизило рейтинг України до "Ca" зі стабільним прогнозом

Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

ОСТАННЄ

Кабмін зареєстрував законопроєкти щодо впровадження нової моделі підтримки просьюмерів та реєстру гарантій походження е/е з ВДЕ

Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до RD і потім підвищило його до "СС" на завершенні реструктуризації

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

Менеджмент IDS Ukraine занепокоєний оголошенням АРМА конкурсу на посаду управляючого корпоративними правами компанії

Місія МВФ розпочинає дискусії у Варшаві щодо першого перегляду Моніторингової програми з Україною

Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $671,6 млн

США запровадили санкції щодо кількох колишніх і нинішніх болгарських чиновників

США мають намір укласти угоди з Японією та Британією з метою не залежати від КНР під час постачання найбільш важливих металів

Moody's знизило рейтинг України до "Ca" зі стабільним прогнозом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА