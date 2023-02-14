У Запорізькій області збільшення виробництва сільськогосподарської продукції може зрости лише мінімально

У Запорізькій області, де більша частина площ збирання врожаю знаходяться на окупованій території, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції може зрости лише мінімально.

"При деокупації території обсяги сільськогосподарського виробництва в регіоні зростатимуть "випереджаючими темпами", - йшлося на нараді керівників структурних підрозділів Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА), яку очолив новий голова відомства Юрій Малашко.

Під час розгляду керівництвом Запорізької області питання стану економіки Запорізької області під час війни та перспективи регіону на 2023 рік було зазначено, що у 2023 році збільшення виробництва сільськогосподарської продукції прогнозується лише на рівні 1,4 відсотка. Як зазначили економісти ЗОВА, це зумовлено тим, що на сьогодні 85% площ збирання врожаю в регіоні опинилися на тимчасово окупованих територіях.

При цьому фахівці зазначили, що за умови деокупації територій області обсяги сільськогосподарського виробництва значно зростуть.

Також на нараді зазначалося, що внаслідок воєнних дій втрачено високий економічний потенціал регіону. За результатами 2022 року. скорочення рівня промислового виробництва становило 55 відсотків рівня 2021 року.

За прогнозами, якщо в 2023 році економічні дисбаланси вдасться врегулювати, то рівень промислового виробництва в області вдасться збільшити на рівні 3%.

При цьому у керівництві Департаменту економічного розвитку та торгівлі ЗОВА наголосили на успішній роботі регіональної влади у питанні продовольчої безпеки, що стало можливим, зокрема, завдяки співпраці з малим і середнім бізнесом регіону.

Однак на нараді зазначалося, що війна вплинула на ринок праці в регіоні. Негативні тенденції в економіці та промисловому комплексі регіону, який раніше забезпечував 42% валового регіонального продукту, 2023 року рівень безробіття може перевищити 20%.