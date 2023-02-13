Місія МВФ розпочинає дискусії щодо першого перегляду Моніторингової програми з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок розпочала роботу в рамках першого перегляду Моніторингової програми для України, повідомив постійний представник фонду в Україні Ваграм Степанян.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", – зазначив він.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування запитала у фонду чотиримісячну Моніторингову програму PMB, яку фонд схвалив 20 грудня. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку другого кварталу 2023 року прийде програма розширеного фінансування EFF. Це може частково зменшити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який наразі становхить близько $10 млрд.