Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $671,6 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня знизився до $671,6 млн із $777,5 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 6 до 10 лютого 2023 року він придбав $7,7 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $679,3 млн порівняно із $782,6 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 0,20 грн – близько 39,95 грн/$1, а спред навіть звузився.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $37,8 млн, тоді як продав $4,1963 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в січні трохи знизився порівняно з груднем - до $3,08 млрд з $3,16 млрд, що більше показників листопада і жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн, а в січні збільшилися ще на 5%, або на $1,4 млрд – до $29,922 млрд.