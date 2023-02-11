Економіка

08:11 11.02.2023

США мають намір укласти угоди з Японією та Британією з метою не залежати від КНР під час постачання найбільш важливих металів

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США мають намір укласти угоди з Японією та Британією з метою не залежати від КНР під час постачання найбільш важливих металів

США бажають укласти торговельні договори з Японією та Британією, щоб не бути залежними від КНР при отриманні найважливіших металів, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"Адміністрація США, разом із переговорами з ЄС, вивчає можливість укласти з Японією та Британією спеціалізовані торговельні угоди щодо постачання необхідних металів. Це черговий крок у боротьбі з Китаєм у ключових секторах виробництва, заявили офіційні особи, обізнані з цим питанням", - зазначає агентство .

За словами джерел, США разом з ЄС та G7 намагаються створити групу покупців цих корисних копалин, яка не залежить від Китаю у відповідних постачаннях. Водночас КНР, на території якого знаходяться поклади цих металів, намагається укладати угоди з іншими постачальниками.

Агентство пояснює, що йдеться про групу металів, включно з літієм та кобальтом, які використовують, зокрема в електромобілях і системах озброєнь.

США вже тривалий час намагаються забезпечити постачання найпотрібніших металів за допомогою групи Minerals Security Partnership за участю ЄС, Великої Британії, Японії, Австралії, Південної Кореї. Раніше цього тижня члени групи провели зустріч із представниками кількох африканських країн, які добувають і переробляють таку мінеральну сировину.

При цьому, зазначає Bloomberg, йдеться про масштабнішу політику Вашингтона, мета якої - відокремити від Китаю глобальний ланцюжок поставок різних товарів.

У 2020 році газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської консалтингової компанії Horizon Advisory зазначала, що Китай вважає свої домінуючі позиції на ринку рідкісноземельних металів важелем, який може бути використаний для тиску на Захід, зокрема в торговельних суперечках із США.

Наприкінці січня журнал Newsweek повідомив, що США розраховують отримати від України титан, вкрай необхідний для розробки власних військових технологій. Видання нагадувало, що Україна є однією із семи країн, які виробляють титанову губку – основу титану. Китай та Росія також входять до цієї групи. При цьому наголошувалося, що США більше не зберігають титанової губки у своїх запасах національної оборони. Також США та НАТО побоюються, що Москва може заморозити експорт титану, що поставить аерокосмічні та оборонні компанії у скрутне становище.

Одне із джерел журналу додає, що титан необхідний США для створення зброї, яка допоможе стримувати КНР.

 

 

Теги: #сша #японія #титан #велика_британія

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