Moody's знизило рейтинг України до "Ca" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгострокові рейтинги уряду України в іноземній та національній валюті, а також рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті до "Ca" із "Caa3" та змінило прогноз із "негативного" на "стабільний".

"Зниження рейтингів до "Ca" зумовлене наслідками війни з Росією, які, ймовірно, створять довгострокові проблеми для економіки та державних фінансів України", – зазначається у повідомленні агентства у ніч на суботу.

Ці проблеми збільшують ризики для стійкості державного боргу, роблячи реструктуризацію боргу вельми ймовірною зі значними втратами для кредиторів із приватного сектора, вважає Moody's.

Стабільний прогноз, зазначається у релізі, відображає збалансовані ризики на рівні рейтингу "Ca", що відповідає відновленню у разі дефолту, як правило, на рівні від 35 до 65%.

"Припинення військового конфлікту, що веде до значного відновлення економічної активності в найближчому майбутньому, може призвести до менших втрат у разі реструктуризації, тоді як у разі подальшої ескалації військового конфлікту втрати для приватних інвесторів можуть бути більшими, ніж передбачає рейтинг "Ca", – додає агентство.

Воно також знизило стелі України в національній та іноземній валюті до Caa3 із Caa2, уточнивши, що розрив між ними в один рівень відображає значну невизначеність та непередбачуваність політики в умовах дуже високих геополітичних ризиків, а також наявність сильного тиску на зовнішню позицію.

У своєму базовому сценарії Moody's очікує, що війна буде затяжною, а економіка зареєструє невелике скорочення реального ВВП на 2% у 2023 році, за яким послідує помірне відновлення у 2024 році. Незважаючи на високий ступінь невизначеності розвитку військового конфлікту, Moody's розраховує на збереження макроекономічної та фінансової стабільності.

На думку агентства, успішна реалізація Моніторингової програми із залученням ради директорів МВФ може прокласти шлях до програми з фінансуванням уже цього року, яка може закріпити розробку необхідної політики та покращити управління, що матиме ключове значення для фінансування постконфліктного відновлення.

Хоча перспективи вступу до ЄС залишаються дуже віддаленими, процес вступу стимулюватиме інституційні реформи та зусилля щодо боротьби з корупцією, додало Moody's.

За його прогнозами, у 2023 році бюджет залишиться під значним тиском через великі витрати на оборону та соціальні потреби, хоча дефіцит і знизиться до 8% ВВП (із урахуванням грантів) із 17% ВВП минулого року, переважно відображаючи скорочення витрат на оборону на тлі обмеженої доступності фінансування.

Moody's також очікує, що позитивне сальдо у 5,7% ВВП рахунку поточних операцій у 2022 році у 2023 році зміниться невеликим негативним сальдо, переважно через збільшення дефіциту торговельного балансу, що відображає скорочення експортних можливостей та стійкий імпорт, зокрема продуктів харчування, палива та матеріалів для ремонту.

Тягар державного боргу України швидко зростає, а ризики для боргової траєкторії схиляються до підвищення, йдеться також у документі. За оцінками Moody's, ставлення боргу до ВВП збільшилося майже на 35 процентних пунктів (п.п.) – до 82% ВВП на кінець 2022 року, і прогнозується, що до кінця 2023 року воно перевищить 90% ВВП.

Агентство додає, що матеріалізація умовних зобов'язань державних підприємств, особливо енергетичного та фінансового секторів, хоч і важко піддається кількісній оцінці, створює додатковий фіскальний ризик.

В результаті Moody's очікує, що динаміка державного боргу виявиться нестійкою, що підвищить ймовірність ширшої реструктуризації боргу, що призведе до значних збитків комерційних кредиторів, оскільки офіційні кредитори вимагають участі приватного сектора.

"Хоча існує значна невизначеність щодо термінів та форми її проведення, реструктуризація боргу стала вельми ймовірною у світлі тривалих економічних потрясінь та великих фінансових витрат, пов'язаних із війною", - вважає агентство.