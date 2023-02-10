Головою НР "Нафтогазу" обрано голову канадської енергокомпанії Tenaz Energy Ентоні Маріно

Головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на засіданні у п'ятницю обрано Ентоні Маріно, повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у фейсбуці.

"Щойно на засіданні наглядової ради "Нафтогазу" було обрано його голову. Вітаю Ентоні Маріно з обранням!" - написав голова НАК.

"Ентоні (США/Канада) має значний управлінський досвід. Нині є президентом і CEO (канадської – ІФ-У) енергетичної компанії Tenaz Energy. До цього обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО Vermilion Energy, міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів", – зазначив Чернишов.