Економіка

15:17 10.02.2023

Головою НР "Нафтогазу" обрано голову канадської енергокомпанії Tenaz Energy Ентоні Маріно

1 хв читати
Головою НР "Нафтогазу" обрано голову канадської енергокомпанії Tenaz Energy Ентоні Маріно

Головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на засіданні у п'ятницю обрано Ентоні Маріно, повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у фейсбуці.

"Щойно на засіданні наглядової ради "Нафтогазу" було обрано його голову. Вітаю Ентоні Маріно з обранням!" - написав голова НАК.

"Ентоні (США/Канада) має значний управлінський досвід. Нині є президентом і CEO (канадської – ІФ-У) енергетичної компанії Tenaz Energy. До цього обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО Vermilion Energy, міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів", – зазначив Чернишов.

Теги: #нафтогаз #наглядова_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 09.02.2023
"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

21:41 08.02.2023
Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу України" "RD" на тлі реструктуризації, що триває

Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу України" "RD" на тлі реструктуризації, що триває

16:16 04.02.2023
"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу в 2023 р на 1 млрд куб. м - глава компанії

"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу в 2023 р на 1 млрд куб. м - глава компанії

20:28 31.01.2023
САП оскаржила рішення суду про відмову у застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжного заходу

САП оскаржила рішення суду про відмову у застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжного заходу

15:13 31.01.2023
ВАКС визнав підозру ексглаві "Нафтогазу" Коболєву необґрунтованою – адвокат

ВАКС визнав підозру ексглаві "Нафтогазу" Коболєву необґрунтованою – адвокат

22:09 30.01.2023
Кабмін погодив п'ятьох членів наглядової ради Укргазбанку

Кабмін погодив п'ятьох членів наглядової ради Укргазбанку

14:24 24.01.2023
Кабмін призначив наглядову раду "Нафтогазу" – прем'єр

Кабмін призначив наглядову раду "Нафтогазу" – прем'єр

18:17 23.01.2023
Суд відмовив в арешті ексглави "Нафтогазу" Коболєва

Суд відмовив в арешті ексглави "Нафтогазу" Коболєва

09:51 23.01.2023
Незалежні члени "Нафтогазу": Рішення про преміювання за перемогу над "Газпромом" було ухвалено відповідно до світових практик корпоративного управління

Незалежні члени "Нафтогазу": Рішення про преміювання за перемогу над "Газпромом" було ухвалено відповідно до світових практик корпоративного управління

19:30 19.01.2023
Захист ексголови "Нафтогазу" Коболєва вимагає відводу судді при розгляді клопотання на арешт з альтернативою застави

Захист ексголови "Нафтогазу" Коболєва вимагає відводу судді при розгляді клопотання на арешт з альтернативою застави

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу України" "RD" на тлі реструктуризації, що триває

НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних

Міжнародні резерви України в січні зросли на 5% - до $29,9 млрд

Одеса перейшла на графіки 2/8 замість 2/12 у результаті заходів із ліквідації аварії на ПС, яких вживають енергетики, - голова "Укренерго"

ОСТАННЄ

АРМА розпочала пошук управляючого для заарештованих активів виробника мінвод "Моршинська" IDS Ukraine

Рада врахує позицію МВФ у законопроєктах про пільги промисловості

"Кормотех" у 2022 році реалізував в Україні продукції на 3,1 млрд грн

Мінсільгосп США підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 2 млн тонн і пшениці на 0,5 млн тонн

"Кормотех" ставить за мету експортувати 30% продукції в 2023 р.

"Метінвест" у 2022 році сплатив 20,5 млрд грн податків і залишається одним з найбільших спонсорів української армії

Інфляція в Україні в січні збільшилася до 0,8%, але у річному вираженні впала до 26% – Держстат

МХП минулого року виділив на соціальні проєкти 132 млн грн та понад 13 тис. тонн продовольства

Необхідність посилення адмінзаходів на ринку нафтопродуктів на сьогодні відсутня

Небанківський фінринок у січні залишили 24 фінкомпанії, додано одного учасника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА