"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

НАК "Нафтогаз України" пропонує власникам єврооблігацій із погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт улітку минулого року після відмови власників від реструктуризації, обговорити дещо кращі її умови.

Як зазначається в біржовому повідомленні компанії, "Нафтогаз" готовий орієнтовно 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 купон за євробондами-2022 і нараховані на нього відсотки, а за євробондами-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму в листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді-2028.

Пропонується також внести поправку в ковенант за боргом до кінця періоду відстрочки виплати відсотків, щоб додати такі винятки: нове необмежене середньострокове та довгострокове фінансування, нові залучені/гарантовані боргові зобов'язання від МФО та нові суверенні борги від суверена чи держбанків.

"Обговорюємо з їхніми власникам умови та пропозиції, що можуть бути прийнятними для обох сторін, - як для інвесторів, так і для нашої групи компаній, яка продовжує тримати енергетичний фронт в умовах війни", - прокоментував цей новий варіант реструктуризації голова правління НАК Олексій Чернишов у телеграмі компанії.

Уточнюється, що нові умови розроблено за участю фінансового радника Lazard і юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після того, як "Нафтогаз" провів уже кілька конструктивних консультацій щодо реструктуризації.

"Нафтогаз" підготував цей робочий сценарій у відповідь на відгуки, отримані від деяких кредиторів. "Нафтогаз" у тісній співпраці зі своїми консультантами та зацікавленими сторонами, включно з урядом України, свого часу надасть подальші оновлення", – йдеться у біржовому повідомленні.

Як зазначалося, у липні 2022 року НАК запропонував власникам трьох випусків своїх єврооблігацій відстрочити виплати купоном за ними та погашення на два роки. Перша спроба провалилася, а з другої спроби "Нафтогаз" наприкінці серпня отримав згоду лише від власників випуску євробондів-2024. Кворум з випуску-2024 становив 56,61% загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відстрочки було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників облігацій ЄБРР.

У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не 2024 року, а 2026 року, але відсотки по ньому почне платити 2024-го. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 при кворумі понад 2/3 за відстрочку було подано лише близько 22% голосів.

"Нафтогаз" аргументував пропозицію про відстрочку виплат необхідністю у вирішенні уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на $50 прибутковістю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.

Після зміни голови правління "Нафтогазу" у листопаді компанія повідомила, що звернулася до власників єврооблігацій з пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення, а також призначила Lazard Frères SAS ексклюзивним фінансовим радником, який координуватиме процес переговорів разом із AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer радниками компанії.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 8 листопада зобов'язав "Нафтогаз" протягом двох тижнів подати йому основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року, розроблених на виконання угоди з реструктуризації.