Економіка

19:20 09.02.2023

Мінсільгосп США підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 2 млн тонн і пшениці на 0,5 млн тонн

2 хв читати

Міністерство сільського господарства США (USDA) у лютневому звіті збільшило прогноз експорту кукурудзи з України у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 2 млн тонн порівняно з даними за січень – до 22,5 млн тонн з 20,5 млн тонн, а пшениці – на 0,5 млн тонн, до 13,5 млн тонн з 13 млн тонн.

Як зазначається у звіті на сайті Мінсільгоспу США у четвер, прогноз виробництва кукурудзи в поточному МР збережено на рівні 27 млн тонн, а пшениці - 21 млн тонн.

Також у лютневому прогнозі на 2 млн тонн знижено оцінку перехідних залишків кукурудзи в Україні наприкінці 2022/2023 МР – до 3,39 млн тонн з 5,39 млн тонн, і на 0,5 млн тонн для пшениці – до 4,21 млн тонн із 4,71 млн тонн.

При цьому оцінку внутрішнього споживання кукурудзи в Україні в 2022/2023 МР збережено на рівні 5 млн тонн, а пшениці – 4 млн тонн.

Загалом прогноз експорту фуражного зерна в Україні на 2022/23 МР у лютневому прогнозі збільшено на 2 млн тонн – до 24,93 млн тонн із 22,93 млн тонн у січні, а прогноз його виробництва збережено на позначці 34,16 млн тонн.

Як повідомлялося, українські аграрії до 3 лютого 2023 року зібрали 78,93 млн тонн основних сільськогосподарських культур з 18,46 млн га, зокрема 53,2 млн тонн зернових і зернобобових культур. Пшениці в 2022 році зібрано 20,2 млн тонн з 5 млн га, а кукурудзи - 25,9 млн тонн з 3,9 млн га.

Україна з початку 2022/2023 МР та до 3 лютого експортувала 27,46 млн тонн зернових культур, що на 29,8% нижче за показники аналогічного періоду попереднього МР. На зовнішні ринки поставлено 15,68 млн тонн кукурудзи (-2,1% порівняно з аналогічним періодом роком раніше), 9,84 млн тонн пшениці (у 1,75 раза менше), 1,83 млн тонн ячменю (менше утричі), 12,8 тис. тонн жита (менше у 12,3 раза) та 85 тис. тонн борошна (+33%).

Теги: #прогноз #usda

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 09.02.2023
Найближчі ночі будуть холодними, вдень відлиги, на дорогах ожеледиця, переважно без опадів

Найближчі ночі будуть холодними, вдень відлиги, на дорогах ожеледиця, переважно без опадів

11:48 08.02.2023
В Україні очікується зимова сонячна погода найближчими днями

В Україні очікується зимова сонячна погода найближчими днями

12:11 06.02.2023
В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, температура залишиться незмінною

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, температура залишиться незмінною

13:07 02.02.2023
Харківський бабак Тимко пророкує весну не раніше, ніж через шість тижнів

Харківський бабак Тимко пророкує весну не раніше, ніж через шість тижнів

12:47 02.02.2023
У суботу в Україні температура почне знижуватись: у деяких регіонах вночі до 8 градусів морозу

У суботу в Україні температура почне знижуватись: у деяких регіонах вночі до 8 градусів морозу

11:43 02.02.2023
Резніков: Росіяни можуть повторити наступ на двох напрямках до річниці вторгнення

Резніков: Росіяни можуть повторити наступ на двох напрямках до річниці вторгнення

11:42 01.02.2023
В Україні очікується помірно прохолодна погода з мокрим снігом та легким морозом

В Україні очікується помірно прохолодна погода з мокрим снігом та легким морозом

10:31 01.02.2023
Мінекономіки України наразі підтверджує свій прогноз інфляції 28% на 2023 рік

Мінекономіки України наразі підтверджує свій прогноз інфляції 28% на 2023 рік

07:31 31.01.2023
МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік до 2,9%, вказав на ризик ескалації війни Росії в Україні

МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік до 2,9%, вказав на ризик ескалації війни Росії в Україні

12:10 29.01.2023
В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг з дощем

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг з дощем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу України" "RD" на тлі реструктуризації, що триває

НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних

Міжнародні резерви України в січні зросли на 5% - до $29,9 млрд

Одеса перейшла на графіки 2/8 замість 2/12 у результаті заходів із ліквідації аварії на ПС, яких вживають енергетики, - голова "Укренерго"

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

"Кормотех" у 2022 році реалізував в Україні продукції на 3,1 млрд грн

"Кормотех" ставить за мету експортувати 30% продукції в 2023 р.

"Метінвест" у 2022 році сплатив 20,5 млрд грн податків і залишається одним з найбільших спонсорів української армії

Інфляція в Україні в січні збільшилася до 0,8%, але у річному вираженні впала до 26% – Держстат

МХП минулого року виділив на соціальні проєкти 132 млн грн та понад 13 тис. тонн продовольства

Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу України" "RD" на тлі реструктуризації, що триває

Необхідність посилення адмінзаходів на ринку нафтопродуктів на сьогодні відсутня

Небанківський фінринок у січні залишили 24 фінкомпанії, додано одного учасника

Vestas вирішила припинити всю діяльність у РФ, "кинувши" активи, що залишилися, і гроші, що зависли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА