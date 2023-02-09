Мінсільгосп США підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 2 млн тонн і пшениці на 0,5 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) у лютневому звіті збільшило прогноз експорту кукурудзи з України у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 2 млн тонн порівняно з даними за січень – до 22,5 млн тонн з 20,5 млн тонн, а пшениці – на 0,5 млн тонн, до 13,5 млн тонн з 13 млн тонн.

Як зазначається у звіті на сайті Мінсільгоспу США у четвер, прогноз виробництва кукурудзи в поточному МР збережено на рівні 27 млн тонн, а пшениці - 21 млн тонн.

Також у лютневому прогнозі на 2 млн тонн знижено оцінку перехідних залишків кукурудзи в Україні наприкінці 2022/2023 МР – до 3,39 млн тонн з 5,39 млн тонн, і на 0,5 млн тонн для пшениці – до 4,21 млн тонн із 4,71 млн тонн.

При цьому оцінку внутрішнього споживання кукурудзи в Україні в 2022/2023 МР збережено на рівні 5 млн тонн, а пшениці – 4 млн тонн.

Загалом прогноз експорту фуражного зерна в Україні на 2022/23 МР у лютневому прогнозі збільшено на 2 млн тонн – до 24,93 млн тонн із 22,93 млн тонн у січні, а прогноз його виробництва збережено на позначці 34,16 млн тонн.

Як повідомлялося, українські аграрії до 3 лютого 2023 року зібрали 78,93 млн тонн основних сільськогосподарських культур з 18,46 млн га, зокрема 53,2 млн тонн зернових і зернобобових культур. Пшениці в 2022 році зібрано 20,2 млн тонн з 5 млн га, а кукурудзи - 25,9 млн тонн з 3,9 млн га.

Україна з початку 2022/2023 МР та до 3 лютого експортувала 27,46 млн тонн зернових культур, що на 29,8% нижче за показники аналогічного періоду попереднього МР. На зовнішні ринки поставлено 15,68 млн тонн кукурудзи (-2,1% порівняно з аналогічним періодом роком раніше), 9,84 млн тонн пшениці (у 1,75 раза менше), 1,83 млн тонн ячменю (менше утричі), 12,8 тис. тонн жита (менше у 12,3 раза) та 85 тис. тонн борошна (+33%).