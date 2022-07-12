Економіка

20:13 12.07.2022

Мінсільгосп США у липні зменшив на 2 млн тонн оцінку врожаю пшениці в Україні у 2022/2023 МР

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Мінсільгосп США у липні зменшив на 2 млн тонн оцінку врожаю пшениці в Україні у 2022/2023 МР

Міністерство сільського господарства США (USDA) у липневому звіті скоротило порівняно з червневим прогноз урожаю української пшениці у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 2 млн тонн – до 19,5 млн тонн, при цьому оцінку її експорту збережено на рівні 10 млн тонн.

"Виробництво в Україні знижено на 2 млн тонн - до 19,5 млн за рахунок скорочення посівних площ, як зазначено у наданій урядом країни статистиці", - зазначається у звіті Мінсільгоспу США, оприлюдненому у вівторок.

Згідно з документом, на 1 млн тонн знижено оцінку внутрішнього споживання пшениці в Україні – з 11,2 млн тонн до 10,2 млн тонн, зокрема для корму – з 6 до 5 млн тонн, випливає з липневого звіту USDA.

Крім того, з 6,01 млн тонн до 5,24 млн тонн скорочено прогноз перехідних залишків на кінець поточного маркетингового року порівняно з 5,84 млн тонн на його початок.

Мінсільгосп США в новому прогнозі зберіг прогноз експорту кукурудзи з України в 2022/2023 МР на рівні 9 млн тонн, а її врожаю – 25 млн тонн. При цьому прогноз її внутрішнього споживання в Україні також залишено на колишньому рівні 10,7 млн тонн.

Згідно зі звітом, загалом прогноз урожаю фуражного зерна в Україні на 2022/23 МР збережено на рівні 31,76 млн тонн, а його експорту – 10,83 млн тонн.

Як повідомлялося, Україна в 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,4% вище за показники попереднього МР, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ і труднощі з експортом агропродукції через блокаду українських морпортів.

Загалом у 2021/2022 МР країна поставила на зовнішні ринки 18,74 млн тонн пшениці (на 12,6% більше проти аналогічної дати 2020/2021МГ), 23,54 млн тонн кукурудзи (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменю (+35,9%), 70,9 тис. тонн борошна (-44,1%).

Урожай пшениці минулого року становив 33 млн тонн, фуражного зерна – 53,5 млн тонн, зокрема кукурудзи – 42,13 млн тонн.

 

 

Теги: #прогноз #usda

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