Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу України" "RD" на тлі реструктуризації, що триває

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" на рівні "RD" (обмежений дефолт), оскільки спроби реструктуризації двох випусків єврооблігацій тривають, йдеться в повідомленні агентства в середу.

Fitch також підтвердило рейтинг пріоритетних незабезпечених облігацій компанії на рівні "C". Рейтинг повернення активів переглянуто з "RR4" до "RR5".

Як зазначається в релізі, рейтинг "RD" відображає неусунений дефолт щодо погашення двох із трьох випусків єврооблігацій "Нафтогазу" з терміном погашення у липні 2022 року (на $335 млн) та листопаді 2026 року (на $500 млн). Єврооблігації з погашенням у липні 2024 року було реструктуровано із продовженням терміну погашення до липня 2026 року. Запити згоди щодо двох інших випусків євробондів не знайшли підтримки, і компанія планує подати альтернативний запит найближчим часом.

"Вторгнення Росії в Україну вплинуло на результати роботи "Нафтогазу" і викликало невизначеність наших фінансових прогнозів для компанії. Становище з ліквідністю слабке, і на нього впливає, серед іншого, необхідність імпортувати природний газ з Європи за високими цінами, навіть незважаючи на те, що потреби в імпорті скоротилися через зниження внутрішнього попиту", - зазначає Fitch.

Агентство також констатує, що у зв'язку з дефолтом та продовженням переговорів про реструктуризацію фактично усунуло прив'язку рейтингу "Нафтогазу" до рейтингу держави, проте після завершення реструктуризації знову розгляне цей зв'язок та його потенційний вплив на рейтинг компанії.

Fitch зазначає, що інфраструктура НАК залишається в робочому стані: видобуток знизився незначно, оскільки об'єкти розвідки та видобутку переважно розташовані на територіях, контрольованих державою. Внутрішнє споживання України суттєво скоротилося через зниження промислової активності та відтоку населення і, як і раніше, значною мірою задовольнятиметься за рахунок власного видобутку.

Потреби імпорту газу оцінюються агентством як помірні. Однак навіть помірні покупки продовжать негативно впливати на грошові потоки "Нафтогазу", оскільки європейські ціни на газ залишаються високими за історичними мірками. "Ми також бачимо ризик того, що ключова виробнича чи транспортна інфраструктура може бути пошкоджена або стати недоступною", - зазначає Fitch.

Агентство закладає в оцінку, що цього року європейські ціни на газ становитимуть $40 за тис. куб. футів ($1412,6 за тис. куб. м), проте 2024 року знизяться до $20, а 2025 – до $10 за тис. куб. футів.

У релізі зазначається, що НАК продовжує отримувати валютні доходи від "Газпрому" за контрактом на транзит за принципом "транспортуй або плати", термін дії якого спливає у грудні 2024 року, хоча, як повідомляється, платежі скоротилися на третину після того, як "Нафтогаз" втратив контроль над однією зі своїх компресорних станцій. "Нафтогаз" мав отримати близько $1 млрд транзитних платежів у 2022 році.

Fitch уточнило, що "Нафтогаз" повинен буде перерахувати (у гривнях) більшу частину зібраної суми Оператору ГТС (96% проти 46% раніше), проте схема транзиту залишається важливим джерелом валютних надходжень для "Нафтогазу".

За моделлю агентства, курс гривні цього року складе 40 грн/$1, а наступного 41 грн/$1.

Надходження дебіторської заборгованості компанії знизилося з лютого минулого року, оскільки фінансове становище багатьох підприємств у країні погіршилося, а безробіття збільшилося, на це також вплинула міграція.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом із зберігання природного газу в підземних сховищах та транспортуванні нафти трубопровідним транспортом територією країни.