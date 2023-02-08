Небанківський фінринок у січні залишили 24 фінкомпанії, додано одного учасника

У січні на ринку небанківських фінансових послуг України з'явилася нова фінкомпанія, водночас із реєстрів виключено 25 фінустанов, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) у середу.

При цьому добровільно вийшли з реєстру 14 фінансових компаній, одна кредитна, одна лізингова компанія та два ломбарди, а примусово його залишили три фінкомпанії, два ломбарди та кредитна компанія, уточнює Нацбанк.

Згідно з повідомленням регулятора, кількість учасників небанківського фінансового ринку за січень зменшилася до 1459. Серед них 116 страховиків non-life та 12 life-страховиків, 179 ломбардів, 160 кредитних спілок, 97 лізингових компаній, 744 фінансових компаній (було 760), 61 страховий брокер та 67 колекторських компаній.

Кількість банків на 31 січня збереглася на рівні 67.

На платіжному ринку діє 25 банківських груп, 23 небанківські, 38 державних платіжних систем, із урахуванням державних, та 16 міжнародних (усі - без змін).

НБУ також зазначає, що у січні 38 фінансовим компаніям, двом ломбардам, кредитній спілці та лізинговій компанії анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а 3 фінансовим компаніям - примусово (як захід впливу).

Крім того, 14 фінансовим компаніям анульовано частину ліцензій добровільно. Водночас відновлено дію ліцензій 10 фінансовим компаніям, п'яти лізинговим компаніям та двом ломбардам.

У жовтні до Національного банку надійшов 431 запит від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 232. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) - 94, щодо страховиків - 68, платіжних установ - 37.