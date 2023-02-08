Естонія, Латвія, Польща та Литва закликають ЄС негайно розробити законодавчі рамки для якнайшвидшого використання заморожених російських активів – лист

Прем'єр-міністри Естонії, Латвії, Польщі та президент Литви - Кая Каллас, Кріш'яніс Каріньш, Матеуш Моравецький та Гітанас Науседа - написали листа керівництву Європейського Союзу із закликом невідкладно розробити законодавчі рамки, які дадуть змогу негайно, не чекаючи на закінчення війни, яку проти України веде Росія, почати використовувати в українських інтересах заморожені в ЄС російські активи.

Агентство "Інтерфакс-Україна" ознайомилося зі змістом листа, адресованого головам Європейської Ради Шарлю Мішелю, Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та прем'єр-міністру Швеції, що головує в ЄС, Ульфу Крістерсону.

Зокрема, у листі підписанти наголосили на необхідності притягнути до відповідальності Росію за звірства, вчинені в Україні, та забезпечити можливість відшкодування нею завданих збитків. У зв'язку з цим вони послалися на пропозиції Європейської комісії, оприлюднені 30 листопада минулого року, щодо використання заморожених російських активів, зокрема шляхом створення фонду для управління ними. Керівники цих країн вважають, що ці пропозиції можуть бути добрим підґрунтям для подальшого обговорення цього питання.

Лідери також наполягають на пришвидшенні цієї роботи. Водночас вони переконані, що заморожені в країнах ЄС близько EUR300 млрд активів Центрального банку РФ мають бути використані для покриття ціни російської агресії проти України, включно з підтриманням внутрішньо переміщених осіб та для подальшого відновлення країни.

Підписанти звернулися з проханням до шведського президентства активно продовжити цю роботу, зокрема, вже найближчими тижнями активізувати роботу Європейської Ради з тим, щоб підготувати політичні інструкції Європейської Ради щодо подальших завдань у законодавчій сфері.

Керівники чотирьох країн вважають, що на майбутньому позачерговому засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 9-10 лютого, лідери Європейського Союзу мають провести остаточне політичне обговорення з подальшим ухваленням конкретних інструкцій для Європейської комісії. Ці інструкції будуть основою законодавчих пропозицій щодо використання заморожених активів для підтримки відновлення України, і їх необхідно розробити без зволікання.

Підписанти також переконані, що російські заморожені активи мають бути використані якнайшвидше, до закінчення війни. Вони також висловилися за просування зусиль для створення міжнародного механізму компенсації для відновлення України.