Газорозподільні компанії РГК у 2023 році почнуть встановлювати споживачам smart лічильники

Регіональна газова компанія (РГК) завершила сертифікацію "розумних" лічильників природного газу, розроблених фахівцями R&D-підрозділу компанії.

"Їх почнуть виробляти та встановлювати споживачам газу вже у 2023 році", – повідомляється у пресрелізі РГК у середу.

Як пояснили в РГК, прилади обліку поєднують мембранний лічильник та вбудований у корпус смарт-модуль із модемом. Завдяки модему прилад в автоматичному режимі передаватиме в газорозподільну компанію дані про споживання газу.

"Це просто зручно, навіть коли ви нікуди не виїжджали, вам не слід турбуватися про передання показань на початку кожного місяця", - пояснив керівник напряму "Розробки та дослідження" РГК Ярослав Хаврель.

В основі мембранного лічильника комплектувальні всесвітньо відомого італійського бренда Mesura – смарт-модулі з модемом розроблені фахівцями РГК.

За інформацією компанії, виробництво смарт-лічильників розпочнеться у ІІ кварталі 2023 р. на потужностях українських метрологічних центрів RGC Metering. Першу партію – 16 тисяч лічильників – буде виготовлено цього року.

"Нові лічильники встановлюватимуть як у рамках інвестиційної програми газорозподільних компаній, так і призначатимуть для комерційного продажу. Нова установка – це зазвичай забудовники", – сказав Хаврель.

За його словами, оператори газорозподільних мереж (ГРС), які працюють під брендом РГК, в рамках інвестпрограми безкоштовно замінятимуть новими лічильниками старі прилади обліку, які не пройшли перевірку.

В Україні встановлено понад 10 млн лічильників газу в побутових споживачів. Лише кілька десятків тисяч із них мають smart системи. Іншим споживачам доводиться щомісяця передавати показання своїх лічильників.

Як підсумували в РГК, після запуску масового виробництва smart-лічильників звичайні лічильники замінюватимуть "розумними", якщо Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), передбачить відповідні кошти в інвестпрограмах для операторів ГРС.