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14:42 02.06.2023

Кличко: Понад 450 киян із вадами слуху отримали смарт-годинники, які дадуть їм змогу вчасно реагувати на повітряну тривогу

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Столична влада забезпечила понад 450 людей зі зниженим слухом смарт-годинниками, які дадуть їм змогу вчасно реагувати на оголошення повітряної тривоги, повідомила пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

"Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії вручив киянам з інвалідністю зі слуху смарт-годинники, які дозволять їм вчасно реагувати на оголошення повітряної тривоги. Придбати розумні годинники допоміг німецько-український фонд Help Ukraine", - ідеться в повідомленні пресслужби в п'ятницю.

"В умовах воєнного стану, постійних ракетних обстрілів та атак дронами надзвичайно важливим є питання оповіщення осіб з інвалідністю зі слуху. Тому що ці люди не чують ні сирен, ні сигналів телефонного застосунку... Сьогодні за допомогою німецько-українського фонду Help Ukraine ми забезпечимо киян з інвалідністю зі слуху смарт-годинниками, які допоможуть їм вчасно реагувати на оголошення повітряної тривоги", - сказав Кличко, якого цитує пресслужба.

За його словами, на обліку громадської організації "Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху "Українське товариство глухих" перебувають понад 37 тисяч людей із порушеннями слуху. П'ять тисяч із них живуть у Києві.

 

Теги: #кличко #смарт #годинники #тривога #глухі

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