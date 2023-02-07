Одеса перейшла на графіки 2/8 замість 2/12 у результаті заходів із ліквідації аварії на ПС, яких вживають енергетики, - голова "Укренерго"

Здійснені заходи щодо відновлення енергопостачання знеструмленій через аварію на підстанції НЕК "Укренерго" в суботу Одесі та прилеглим районам дали змогу пом'якшити графіки подачі електрики, в результаті чого є можливість подавати її на дві години через вісім замість дванадцяти, повідомив голова компанії Володимир Кудрицький.

"Проблем з енергопостачанням зазнають близько 300 тисяч абонентів у тих районах, де є мережеві обмеження. Кількість цих абонентів не змінюється. Трохи змінилися їхні графіки - з 2/12 до 2/8", - сказав Кудрицький у коментарі Енергореформі у Києві у вівторок.

Він зазначив, що в Одесі триває робота щодо підключення до генераторів об'єктів критичної інфраструктури, щоб більше електрики можна було дати населенню, і у зв'язку з цим ситуація має поступово покращуватись.

"Також дуже оперативно триває процес відновлення на об'єктах "Укренерго", люди працюють реально 24/7, і, відповідно, ми працюємо над тим, щоб дати стійке рішення для Одеси, скажімо так, увімкнути магістральні об'єкти для того, щоб вивести місто на нормальні графіки, як у всій Україні", - описав ситуацію голова "Укренерго".

"Щойно ми зможемо досягти фіналу у відновленні наших об'єктів, ситуація покращиться суттєвіше", - додав він.

Як повідомлялося з посиланням на голову "Укренерго" Кудрицького, станом на неділю енергетикам вдалося підключити до електропостачання близько 200 тис. із 500 тис. споживачів в Одесі та Одеському районі, знеструмленим через аварію підстанції в суботу вранці.

За його словами, 280-290 тис. абонентів мають дуже обмежене електропостачання за графіком дві години світло є, 12 годин немає.

При цьому він прогнозував, що до кінця робочого тижня завдяки всім заходам, що вживаються, ситуація має суттєво покращитися.