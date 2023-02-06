Члени Комітету з монетарної політики НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Збереження Національним банком України (НБУ) облікової ставки на рівні 25% на засіданні комітету з монетарної політики (КМП) 25 січня підтримали усі його члени, повідомляється на сайті НБУ в понеділок.

"Члени КМП уп'яте поспіль одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%. За поточних умов збереження облікової ставки на рівні 25%, на думку членів КМП, є оптимальним рішенням з точки зору забезпечення курсової стійкості та повернення інфляції й очікувань на траєкторію стійкого зниження", - йдеться в пресрелізі.

Вони вважають, що таке рішення враховує баланс ризиків на прогнозному горизонті, включно з невизначеністю та викликами, які можуть генеруватися можливою інтенсифікацією бойових дій.

Крім того, збереження облікової ставки узгоджується з попередніми комунікаціями НБУ та відповідає ринковим очікуванням.

Один із членів КМП наголосив, що це рішення цілком корелюється із зобов'язанням, передбаченим меморандумом із МВФ, у частині продовження монетарної політики, спрямованої на послаблення цінового тиску і підвищення привабливості гривневих активів.

Крім того, члени КМП одностайно висловилися за проведення другого етапу підвищення нормативів обов'язкового резервування, яке анонсували в грудні 2022 року, зокрема підвищення нормативів на 5 в. п. за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних та фізичних осіб з 11 лютого; додаткове підвищення на 10 в. п. нормативів обов'язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізосіб як у національній, так і в іноземній валютах з 11 березня.

Один із членів КМП наголосив, що зазначене рішення враховує необхідність зниження профіциту ліквідності без створення загроз для стійкості внутрішнього ринку державних залучень. На його думку, дизайн поточних рішень щодо обов'язкового резервування спроєктовано саме в такий спосіб, що навіть попри вилучення частини ліквідності, її буде достатньо для збереження спроможності банків брати активну участь в аукціонах уряду з розміщення ОВДП.

Інший член КМП сказав, що такий підхід до регулювання ліквідності дасть змогу уникнути відновлення монетизації дефіциту бюджету, що є не менш важливим.

Відразу кілька членів КМП наголосили, що вжитих заходів для "зв'язування" ліквідності може не вистачити, адже її стабільно підживлює конвертація іноземної валюти, отриманої від іноземних партнерів для покриття високих бюджетних витрат, а ліквідність, залучена урядом через продаж ОВДП, досить швидко повертається в банківську систему.

Вони вважають, що слід напрацьовувати додаткові кроки, спрямовані на стерилізацію надлишкового профіциту ліквідності та посилення монетарної трансмісії. Учасники дискусії обговорили можливість запровадження додаткових інструментів для захисту гривневих коштів бізнесу та населення від інфляції.

Крім цього, як повідомляється, розглядали різні варіанти оптимізації операційного дизайну монетарної політики, які могли б з урахуванням інших заходів НБУ сприяти підвищенню привабливості гривневих активів.

Члени КМП домовилися продовжити дискусію щодо цих заходів після обговорення в рамках консультацій із МВФ та з урахуванням додаткових оцінок їхнього потенційного впливу, у тому числі й на стан внутрішнього боргового ринку.

Члени КМП також погодилися з тим, що всі заходи, які на сьогодні НБУ вживає для стимулювання строкових заощаджень у гривні та підтримання стійкості валютного ринку, мають створювати передумови для пом'якшення тих адміністративних обмежень на валютному ринку, що створюють найбільш критичні викривлення на ньому і найбільш негативно впливають на економічну активність.