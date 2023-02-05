Шмигаль: ситуація з е/е в Одесі складна, але ми працюємо 24/7, щоб якомога швидше її вирішити і повернути світло в будинки людей

Ситуація з електропостачанням в Одесі та Одеському районі залишається складною, проте влада на всіх рівнях зараз працює 24/7 для того, щоб якомога швидше її вирішити і повернути світло в будинки людей, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради в Одеській ОВА за участю міністра енергетики та керівника "Укренерго".

"У місті все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Але за вечір і ніч вдалося відновити поставки світла більше ніж 200 тисячам абонентів і критичній інфраструктурі. Фактично 90% котелень централізованих поставок вже запущені, триває робота з підключення до генераторів локальних котелень", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що наразі ремонтні роботи на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія, ведуться цілодобово.

"Паралельно Одесі зараз направляють потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури і дадуть змогу підключити до електрики більше споживачів. Більше 25 вже надійшло, ще близько 50 в дорозі. Дав завдання вивчити можливості встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в місті Одеса", - наголосив глава уряду.

Шмигаль уточнив, що, за інформацією Одеської ОВА, на сьогодні в Одеському районі розгорнуто 337 пунктів незламності, 295 з них — у місті Одеса.

"Зазначив, що пункти мають бути забезпечені всім необхідним, для цього має бути відряджена відповідна група для перевірки", - написав прем'єр-міністр.

"Ситуація складна. Працюємо 24/7, щоб якомога швидше її вирішити і повернути світло в будинки людей", - підсумував він.