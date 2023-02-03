Економіка

21:57 03.02.2023

Україна має намір ввести в експлуатацію 500 МВт "зеленої" генерації та збільшити імпорт е/е до 2 000 МВт

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Україна має намір ввести в експлуатацію 500 МВт "зеленої" генерації та збільшити імпорт е/е до 2 000 МВт

Україна у 2023 році має намір ввести в експлуатацію 500 МВт нових потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, а також збільшити у найближчій перспективі імпорт е/е з Європи до 2 000 МВт.

"Ми розвиватимемо зелену енергетику, інтегровану в європейську економіку. Зокрема, цього року плануємо ввести в експлуатацію до 500 МВт потужностей", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко на саміті "Україна - ЄС" у п'ятницю.

За його словами, Україна також стане одним із найбільших енергетичних хабів у Європі та допоможе балансувати європейську енергосистему з урахуванням очікуваного дефіциту електроенергії у Європі.

Водночас, як пояснив Галущенко, наразі країна потребує збільшення імпорту е/е з Європи до 2 000 МВт через її дефіцит в умовах війни з Росією.

"Зараз ми також потребуємо підтримки імпортом електричної енергії. Ухвалення рішення про збільшення імпорту електроенергії в Україну до 2 ГВт дозволить вдвічі скоротити наявний дефіцит", - наголосив він.

Наразі в Україні залишаються окупованими п'ять теплових електростанцій із 14, а також найбільша в Європі Запорізька АЕС потужністю 6 000 МВт, зазначив міністр. Також атаковано близько половини об'єктів енергетичної системи України.

"В результаті маємо великий дефіцит електроенергії в системі", - сказав Галущенко.

Як повідомляло раніше Міненерго, наразі узгоджені комерційні перетікання е/е між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень.

 

 

Теги: #імпорт #електроенергія

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