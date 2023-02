Оренда однокімнатної квартири у Львові у півтора раза дорожча, ніж у Києві - дослідження

Медіанні ціни оренди квартир у Львові вищі за столичні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі порталу новобудов ЛУН.

Як повідомляється, команда iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року.

"Львів став "точкою опори" після початку війни. Незважаючи на ракетні удари та проблеми з електроенергією, багато хто продовжує обирати його саме як безпечну альтернативу Києву під час повномасштабної війни. Це викликало зростання ставок: у січні 2023 року оренда однокімнатної квартири у Львові була дорожчою, ніж у Києві, на 5,5 тис. грн", - зазначено у матеріалах за результатами дослідження.

Згідно з ним, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис. грн проти 9 тис. грн. у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче. Медіанна ціна на двокімнатні у Львові - 16 тис. грн (проти 12 тис. грн у столиці), трикімнатної – 19 тис. грн (18 тис. грн).

Bird – перша програма для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом. На сьогодні має 230 тис. користувачів в App Store з рейтингом застосунку 4,9 балів.

До 2022 року bird працював виключно в Києві. У Львові програму запустили 13 грудня 2022 року завдяки отриманому компанією гранту від Google.

Минулого року сервіс також запустив застосунок bird у Лондоні та планує розширювати географію.

У додатку доступна можливість самостійно обвести район, де насамперед цікавить оренда житла, переглянути наявні варіанти та передплатити оновлення.

Програма містить штучний інтелект, який видаляє з сервісу дублікати. Фільтри показують центральні/спальні райони, допомагають відсортувати квартири за квадратурою, обрати новобудови чи будинки старого житлового фонду. Також доступна функція "бабусин ремонт", що відфільтровує житло за інтер'єром та меблями.

Bird отримав дві премії Red Dot у 2019 році, а лондонська програма отримала відзнаку product hunt of the day та of the week у червні 2022 року.