Економіка

07:38 03.02.2023

Продаж пива в Німеччині зріс на 2,7% у 2022 році після трьох років зниження

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Продаж пива в Німеччині зріс на 2,7% у 2022 році після трьох років зниження

Продаж пива в Німеччині в 2022 році зріс на 232,6 млн літрів (на 2,7%) і склав 8,76 млрд літрів, повідомляється у звіті Федерального статистичного управління (Destatis).

При цьому всередині країни реалізація цього напою збільшилася на 4%, а експорт до країн, що не входять до Європейського Союзу, знизився на 12,4%.

Для порівняння: 2021 року загальний обсяг реалізації пива у ФРН скоротився на 2,1%. При цьому зниження зафіксовано за підсумками третього року поспіль.

Цей показник не містить безалкогольне пиво, солодові напої чи пиво, імпортоване з держав, які не є членами ЄС.

 

 

Теги: #пиво #продаж #німеччина

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