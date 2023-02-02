Економіка

17:27 02.02.2023

Україна сподівається розпочати переговори з МВФ щодо повноцінної програми у II кв.-2023 – глава Мінфіну

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Україна сподівається розпочати переговори з МВФ щодо повноцінної програми у II кв.-2023 – глава Мінфіну

Україна розраховує успішно завершити Моніторингову програму із залученням ради директорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і у другому кварталі розпочати переговори про повноцінну програму з фондом, зокрема для покриття ще наявного $10 млрд розриву фінансування дефіциту держбюджету-2023, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової програми з МВФ дасть нам змогу отримати повноцінну програму фінансування з боку МВФ, і ми проводитимемо про це переговори, починаючи вже з другого кварталу поточного року", – сказав він на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії в Києві в четвер.

Марченко нагадав, що на цей рік запланований дефіцит держбюджету скорочено до $38 млрд із $51 млрд минулого року, проте його передбачається повністю профінансувати за рахунок зовнішніх джерел, які минулого року становили $32 млрд, з них половина – гранти. За його словами, наразі досягнуто домовленості про $10 млрд грантів від США та EUR18 млрд макрофінансової допомоги від ЄС у вигляді кредитів.

Глава Мінфіну наголосив, що Україна рішуче налаштована забезпечити належне та повноцінне виконання погоджених із ЄС умов надання цієї допомоги, зокрема, виконати структурні реформи, необхідні для швидкого повоєнного відновлення.

"Ми вже виконали частину умов, погоджених на перший квартал, зокрема у сфері оподаткування, корпоративного управління, банківської системи, антикорупційної сфери. Намагаємося якнайшвидше виконати умови не лише першого кварталу, а й наступних, щоб максимально продемонструвати прогрес і забезпечити стабільне та прогнозоване фінансування першочергових видатків", – заявив Марченко.

Теги: #мвф #марченко #мінфін

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