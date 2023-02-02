Мінфін сподівається на повернення нерезидентів до ОВДП зі зняттям заборони на репатріацію – держуповноважений Буца

Збільшення портфеля ОВДП нерезидентів останнім часом пов'язане з їхнім бажанням репатріювати кошти після зняття заборони з 1 квітня, проте умови на ринку та макроситуація в Україні дозволяють сподіватися на повернення інтересу нерезидентів до ОВДП як до інвестиції, вважає урядовий уповноважений державним боргом України Юрій Буца

"Ми розраховуємо, що вони розглядатимуть купівлю не як варіант вийти, а як інвестиційну можливість", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах бізнес-форуму з швидкого відновлення України в Люксембурзі, організованому Українсько-люксембурзьким діловим клубом.

За його словами, наразі нерезиденти намагаються купувати "короткі" облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) з погашенням ближче до 1 квітня, проте Мінфін не планує у зв'язку з цим збільшувати пропозицію таких "коротких" паперів на первинному ринку.

"У нас є надія, що вони "ролитимуть" (перевкладатимуться) довше. Ми зараз що зробили – ми на первинному ринку забрали короткі інструменти: тобто найкращий із тих, що зараз є, це вересень-2023. Таким чином, ми розгойдуємо вторинний ринок, і ми бачимо результат", - наголосив Буца.

За його словами, ставки на "короткому" кінці кривої прибутковості впали вже нижче за 15% річних, а окремі угоди йдуть уже й по 12%.

Крім того, Мінфін на останньому первинному аукціоні 24 січня з розміщення 5-міс. ОВДП зміг знизити їхню ставку з 14% до 13%, а після припинення їхнього продажу на аукціоні цього тижня опустив ставку 8-міс. паперів із погашенням наприкінці вересня з 16% до 15%, одночасно пропонуючи облігації із погашенням від року до 2,4 років за ставками від 18,5% до 19,75%.

Буца пояснив, що Мінфін, відмовляючись від розміщення "коротких" паперів, не хоче збільшувати виплати цього року. Він вважає, що навіть якщо нерезиденти не готові купувати "довші" папери на первинному ринку, купівля ними "коротких" на вторинному ринку все одно збільшить попит на первинному ринку на "довші" інструменти. За його словами, українські банки, які продають "короткі" ОВДП нерезидентам та "яких не так багато, насправді", зможуть отримані кошти вкласти у купівлю облігацій на аукціонах. "Тобто ми все одно отримуємо попит на первинному ринку. У такий спосіб воно працює", - підсумував урядовий уповноважений.

Він зазначив, що після зняття з 1 квітня введеної на початку війни заборони на репатріацію коштів, отриманих нерезидентами як виплати з ОВДП, відновиться їхній інтерес до облігацій як до інвестиції.

"Є надія, що коли вони побачать, що не буде обмежень (на репатріацію), вони перефінансуватимуться у "довші" інструменти, щоб зафіксувати вищу прибутковість", – сказав Буца.

Урядовий уповноважений наголосив, що якщо прибрати фактор війни, то за інфляційних очікувань на 2025 рік десь близько 10% реальна прибутковість ОВДП "досить висока". На користь українських внутрішніх держпаперів також грає структура ринку: частка Нацбанку – близько 50%, а переважна більшість інших власників – локальні банки.

Буца додав, що включення опції купівлі ОВДП через "Дію" та активна позиція низки банків та фондових компаній збільшили вкладення в облігації населення, а також зростає інтерес і з боку українських юридичних осіб.

"Ми бачимо, що всі сегменти приростають", – описав ситуацію урядовий уповноважений.

Коментуючи відсутність питань на бізнес-форумі щодо єврооблігацій України, він зазначив, що великого інтересу до цих інструментів наразі немає.

"Щодо євробондів ніхто зараз нічого не питає, ще півтора року вони в stand still (мораторій на виплати), тому це неактуальна тема. Це такий зараз bottom fishing (стратегія купівлі інструментів "на дні ринку"). У мене зараз дуже мало питань щодо них", – констатував Буца.

Згідно з даними НБУ, з початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого минулого року вкладення нерезидентів в ОВДП, що становили на той момент 74 млрд грн (тут і далі за номіналом), знижувалися і досягли мінімуму в 56,1 млрд грн наприкінці листопада.

Проте з того часу почалося поступове їхнє зростання: до кінця минулого року вони досягли 57,1 млрд грн, а на 2 лютого – 62,3 млрд грн. Із цього обсягу на ОВДП у валюті припадає лише 0,6 млрд. грн.

Загалом обсяг ОВДП в обігу на 2 лютого становив 1 трлн 416,7 млрд грн, зокрема у валюті – 113,2 млрд грн. Частка облігацій у власності Нацбанку – 49,4%, банків – 35,9%, юросіб – 7,8%, нерезидентів – 4,4%, фізосіб – 2,3% та тергромад – 0,2%.

З початку цього року портфель ОВДП у власності банків збільшився на 30,3 млрд грн, юросіб – 4,5 млрд грн, нерезидентів – на 5,5 млрд грн, фізосіб – на 2,6 млрд грн, тергромад – на 0,6 млрд грн грн, тоді як Нацбанк знизився на 5,1 млрд грн.