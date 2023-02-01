Економіка

12:18 01.02.2023

Президентом МАУ призначено віцепрезидента з фінансів Ганну Борисонник - джерело

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Президентом МАУ призначено віцепрезидента з фінансів Ганну Борисонник - джерело

Найбільша до війни українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на зборах акціонерів призначила на посаду президента Ганну Борисонник, яка з середини минулого року обіймала посаду віцепрезидента з фінансів, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в компанії.

"Призначили на зборах акціонерів наприкінці грудня", – підтвердив представник МАУ.

Раніше про це призначення повідомив директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький у групі "Авіація України" на фейсбук-сторінці. "Схоже, акціонери знайшли компроміс, і МАУ таки виживе", - додав він.

Водночас у держреєстрі керівником компанії зазначено Євгена Дихне, який оскаржив у суді рішення про його звільнення, прийняте ще у листопаді 2021 року.

Борисонник до приходу до МАУ з 1994 до 2017 року працювала у ПриватБанку, співвласником якого до націоналізації був співвласник МАУ Ігор Коломойський.

У вересні минулого року МАУ вже повідомляла про зміну президента: замість Євгена Дихне ним тоді став Кирило Звонарьов, який з 2014 до 2022 року обіймав посаду заступника генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Як зазначала пресслужба, відповідне кадрове рішення було ухвалено після завершення контракту Дихне, який очолював МАУ з вересня 2019 року.

До приходу в МАУ Дихне з 2017 року також був заступником гендиректора "Борисполя", а ще раніше – з вересня 2014 року до березня 2017 року – очолював цей найбільший у країні аеропорт як в.о. гендиректора.

Після початку війни МАУ запропонувала свої літаки, які не були заблоковані в українських аеропортах, для виконання чартерних та гуманітарних рейсів за межами України та у мокрий лізинг.

Теги: #мау #кадри #борисонник

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