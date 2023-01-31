Економіка

09:04 31.01.2023

Зарплати офтальмохірурга, реабілітолога, відеомонтажера та водія-міжнародника в топі за зростанням у 2022 році

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Зарплати офтальмохірурга, реабілітолога, відеомонтажера та водія-міжнародника в топі за зростанням у 2022 році

Середня зарплата в Україні весь 2022 рік трималася на рівні близько 15 тис. грн, проте для низки професій зафіксовано значне зростання зарплат, йдеться у результатах дослідження ринку праці, результати якого опублікував Work.ua у понеділок.

"Війна та економічна криза в Україні змусила бізнес оптимізувати свої витрати, і за перші кілька місяців минулого року заробітні плати в деяких сферах різко впали. Водночас, коли у більшості українців зарплата скоротилася, а деякі її втратили, були професії, в яких вона зросла на 66,7%", - зазначила компанія.

За її даними, заробітна плата офтальмохірурга зросла на рекордних 66,7% – із 12 тис. грн у січні до 20 тис. грн у грудні 2022 року, хіміка – на 42%, до 17,75 тис. грн, відеомонтажера – на 41 ,6%, до 21 тис. грн, реабілітолога – на 40%, до 17,5 тис. грн.

Для водія-міжнародника зростання склало 38,3% – до 41,1 тис. грн, менеджера ЗЕД – 32,5%, до 26,5 тис. грн, автора текстів – на 32,2%, до 20 тис. грн.

Зазначається, що ІТ-сектор найменше постраждав від кризи на ринку праці, зокрема у зв'язку з прив'язкою зарплат до курсу долара чи євро. Так, на 56-61% зросла зарплата у вебпрограміста та 3Д-візуалізатора – до 35 тис. грн., на 52%, до 72 тис. грн. – у full stack програміста, на 38,7%, до 33,5 тис. грн - у програміста WordPress.

Якщо говорити про інші галузі, то, за даними Work.ua, у сільському господарстві та агробізнесі зафіксовано зростання зарплат на 23,8% - до 20 тис. грн, в освіті та науці – на 16%, до 14,5 тис. грн, у медицині та фармацевтиці – на 14,3%, до 16 тис. грн, на транспорті та в автобізнесі – на 10%, до 22 тис. грн у грудні, у нерухомості – на 9,1%, до 30 тис. грн.

Уточнюється, що у цих категоріях вищу зарплату у грудні 2022р. пропонували водієві-міжнароднику — 40 тис. грн, менеджеру з продажу нерухомості — 31,5 тис. грн, зубному техніку — 27,5 тис. грн, менеджеру з продажу у сфері агробізнесу — 22,5 тис. грн, бізнес-тренеру - 20,5 тис. грн.

 

 

Теги: #зарплата #дослідження

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