Для запобігання дефіциту яєць виробники лотків мають бути зараховані до підприємств критичної інфраструктури

Виробники упаковки для яєць мають бути зараховані до підприємств критичної інфраструктури, щоб уникнути виникнення нестачі такої упаковки, і, як наслідок, дефіциту яєць у торговельних мережах, вважає власник інвестиційного холдингу EFI Group Ігор Ліскі.

"Сьогодні птахофабрики зараховані до переліку критичної інфраструктури, а виробники яєчного лотка, який є невід'ємною частиною технологічних процесів виробництва та доставки яйця споживачеві, опинилися за межами критичної інфраструктури. Саме це може спричинити критичну нестачу упаковки для яєць і, відповідно, призвести до дефіциту такого соціально значущого харчового продукту", - пояснив він у коментарі на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Ліскі нагадав, що внаслідок повномасштабної військової агресії РФ проти України багато птахофабрик сильно постраждали, а деякі залишилися на окупованій території, внаслідок чого ринок упаковки для яєць звузився.

"Наприклад, наша компанія "Сем Екопак", яка релокувалася на Львівщину, була змушена переорієнтувати виробничі потужності на експорт. Довелося також адаптувати лінії під випуск інших продуктів на експорт", - розповів він.

Однак, наголосив Ліскі, останнім часом у зв'язку з обмеженими постачаннями електроенергії ситуація критично змінилася, оскільки попит усередині України почав перевищувати виробничі потужності компанії.

"Тож ми ухвалили непросте рішення - обмежити експорт саме для того, щоб задовольнити попит українських виробників на яєчний лоток", - повідомив він.

Група компаній "Ефективні інвестиції" заснована у 2007 році, реалізовує бізнес-проєкти в Україні. Діє у різних сферах економіки: сільському господарстві, целюлозній промисловості, будівництві, газовій промисловості, енергетиці, креативній індустрії, машинобудуванні та вугільній промисловості.

ТОВ "Сем Екопак" виробляє упаковку з пульперкартону для різних видів продуктів – фруктів, ягід, яєць, а також інші види упаковок та спецобладнання для її виробництва.

В Україні картонну литу тару для яєць випускають, зокрема, Київський картонно-паперовий і Жидачівський целюлозно-паперовий комбінати.