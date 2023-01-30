В Ірпені відремонтовано 380 багатоповерхових і 120 приватних будинків – Маркушин

В Ірпені вже відремонтовано 380 багатоповерхових і 120 приватних будинків, повідомив мер міста Олександр Маркушин на пресконференції в понеділок.

"Ірпінь – одне з найбільш постраждалих міст. 95% жителів було евакуйовано. Лише у приватному секторі постраждали 3 тис. будинків, з яких 1,5 тис. повністю знищені, а решта підлягає капітальному чи поточному ремонту. Пошкоджено 524 багатоповерхівки, з них 39 повністю знищені, їх треба демонтувати, й половину з них ми вже демонтували", - сказав він.

За словами Маркушина, минулого року вдалося відновити 120 приватних будинків і 308 багатоповерхових. Серед реконструйованих – чотири будинки в рамках пілотного проєкту Irpin Reconstruction Summit та італійського фонду Terre des Hommes Italy.

При цьому він уточнив, що італійці інвестували у відбудову $800 тис.

"Завдяки нашим італійським друзям 450 сімей знову мають свій дім. Але роботи ще дуже багато: доведеться виконати капітальний і поточний ремонт іще майже 140 багатоповерхівок. Ми звертатимемося по допомогу до різних фондів, щоб максимально швидко й ефективно відновити житло. Це наш пріоритет", - сказав Маркушин.

https://www.youtube.com/watch?v=5S2LgI2bC5w