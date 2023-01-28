Держава триматиме комунальні тарифи для населення максимально довго

Комунальні тарифи для населення в Україні залишатимуться на поточному рівні максимально довго, оскільки позитивний ефект такого рішення очевидний для абсолютно широких верств населення, заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час додаткової сесії відповідей і запитань щорічної конференції Ukraine Economic Outlook.

"Є принципова позиція президента Володимира Зеленського, який вважає, що це компенсатор стрімкого зростання вартості життя, в умовах, коли зарплата не встигає за цим темпом інфляції і коли (відбувається) скорочення кількості робочих місць", – сказав Кудін.

Він зазначив, що спадщина у вигляді держпідприємств у сфері електроенергії та комунальних послуг дає змогу державі не підвищує тарифів.

"Думаю, держава буде тримати тарифи на поточному рівні максимально довго - стільки, скільки зможе", – наголосив Кудін.

На його думку, це залежатиме від двох факторів: збору податків і прямої міжнародної допомоги.