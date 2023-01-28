"Укренерго" майже на 3% знизило денні ліміти споживання е/е областям на суботу
НЕК "Укренерго" на 28 січня, порівняно з п'ятницею знизила денні ліміти споживання областям на 2,8-3%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).
Таким чином, "Укренерго" знизила ліміти після того, як утримувала їх приблизно на одному рівні з тенденцією до підвищення чотири доби поспіль, зокрема після масованої атаки росіян 26 січня.
Нічні ліміти залишилися практично на чинному рівні, за винятком Дніпропетровської області, де їх підвищено на 2%.
Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК у телеграм-каналі групи, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання у п'ятницю, на Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. Як повідомлялося, за прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабграфіків в області, триватимуть, як мінімум, до кінця січня.
При цьому гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко зазначив, що зазвичай на вихідні ліміти споживання більший, але зараз у системі суттєвий дефіцит. При цьому він закликав споживачів більш ощадливо ставитися до користування електрикою.
За його оцінками, зараз енергосистемі для повноцінної роботи не вистачає близько 5 ГВт вдень та 3 ГВт уночі.
Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 28 січня лімітами споживання електроенергії
|
Область
|
Денний ліміт, МВт
|
Зм. до поперед. дня, %
|
Нічний ліміт
|
Зм. до поперед. дня, %
|
Київ
|
962
|
-2,9
|
661
|
-0,3
|
Київська область
|
688
|
-2,8
|
608
|
-0,16
|
Дніпропетровська область
|
1165
|
-2,9
|
1205
|
+2,03
|
Одеська область
|
Екстрені відключення через атаки РФ
|
Івано-Франківська область
|
277,3
|
-3
|
257,68
|
-0 2
Як повідомлялося, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у п'ятницю вранці повідомив, що дефіцит е/е в пікові години споживання вранці та ввечері становить до 5ГВт, вночі – до 3 ГВт.