"Укренерго" майже на 3% знизило денні ліміти споживання е/е областям на суботу

НЕК "Укренерго" на 28 січня, порівняно з п'ятницею знизила денні ліміти споживання областям на 2,8-3%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином, "Укренерго" знизила ліміти після того, як утримувала їх приблизно на одному рівні з тенденцією до підвищення чотири доби поспіль, зокрема після масованої атаки росіян 26 січня.

Нічні ліміти залишилися практично на чинному рівні, за винятком Дніпропетровської області, де їх підвищено на 2%.

Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК у телеграм-каналі групи, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання у п'ятницю, на Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. Як повідомлялося, за прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабграфіків в області, триватимуть, як мінімум, до кінця січня.

При цьому гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко зазначив, що зазвичай на вихідні ліміти споживання більший, але зараз у системі суттєвий дефіцит. При цьому він закликав споживачів більш ощадливо ставитися до користування електрикою.

За його оцінками, зараз енергосистемі для повноцінної роботи не вистачає близько 5 ГВт вдень та 3 ГВт уночі.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 28 січня лімітами споживання електроенергії

Область Денний ліміт, МВт Зм. до поперед. дня, % Нічний ліміт Зм. до поперед. дня, % Київ 962 -2,9 661 -0,3 Київська область 688 -2,8 608 -0,16 Дніпропетровська область 1165 -2,9 1205 +2,03 Одеська область Екстрені відключення через атаки РФ Івано-Франківська область 277,3 -3 257,68 -0 2

Як повідомлялося, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у п'ятницю вранці повідомив, що дефіцит е/е в пікові години споживання вранці та ввечері становить до 5ГВт, вночі – до 3 ГВт.