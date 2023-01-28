Економіка

07:41 28.01.2023

"Укренерго" майже на 3% знизило денні ліміти споживання е/е областям на суботу

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"Укренерго" майже на 3% знизило денні ліміти споживання е/е областям на суботу

НЕК "Укренерго" на 28 січня, порівняно з п'ятницею знизила денні ліміти споживання областям на 2,8-3%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином, "Укренерго" знизила ліміти після того, як утримувала їх приблизно на одному рівні з тенденцією до підвищення чотири доби поспіль, зокрема після масованої атаки росіян 26 січня.

Нічні ліміти залишилися практично на чинному рівні, за винятком Дніпропетровської області, де їх підвищено на 2%.

Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК у телеграм-каналі групи, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання у п'ятницю, на Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. Як повідомлялося, за прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабграфіків в області, триватимуть, як мінімум, до кінця січня.

При цьому гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко зазначив, що зазвичай на вихідні ліміти споживання більший, але зараз у системі суттєвий дефіцит. При цьому він закликав споживачів більш ощадливо ставитися до користування електрикою.

За його оцінками, зараз енергосистемі для повноцінної роботи не вистачає близько 5 ГВт вдень та 3 ГВт уночі.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 28 січня лімітами споживання електроенергії

Область

Денний ліміт, МВт

Зм. до поперед. дня, %

Нічний ліміт

Зм. до поперед. дня, %

Київ

962

-2,9

661

-0,3

Київська область

688

-2,8

608

-0,16

Дніпропетровська область

1165

-2,9

1205

+2,03

Одеська область

Екстрені відключення через атаки РФ

Івано-Франківська область

277,3

-3

257,68

-0 2

Як повідомлялося, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у п'ятницю вранці повідомив, що дефіцит е/е в пікові години споживання вранці та ввечері становить до 5ГВт, вночі – до 3 ГВт.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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