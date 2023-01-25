Отримати дозвіл на викиди можна буде через платформу "ЕкоСистема" – Мінприроди

Уряд України затвердив у новій редакції ухвалений іще у 2002 році порядок виконання робіт, пов'язаних із видачею дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, передбачивши їх цифровізацію та затвердивши покрокові інструкції участі громадськості та публічного обговорення.

"...сьогоднішнє рішення - це черговий крок до спрощення та вдосконалення дозвільних процедур, з якими стикаються підприємства. Водночас це і крок до підвищення екологічної безпеки, запобігання та зменшення забруднення повітря", – наводяться в повідомленні Мінприроди слова глави відомства Руслана Стрільця.

Він нагадав, що наразі взяття на державний облік у сфері атмосферного повітря та видача довідки щодо величин фонових концентрацій здійснюється онлайн у режимі peopleless.

Передбачається, що пройти весь шлях від подання документів до отримання дозволу на викиди підприємства зможуть через єдину екологічну платформу "ЕкоСистема" http://eco.gov.ua/, наразі Мінприроди працює над відповідним технічним рішенням.

Зазначається, що в оновленому порядку прописано прозорий механізм отримання дозволу, чітко регламентовано терміни, передбачено електронну взаємодію з Держпродспоживслужбою для оформлення висновку про отримання дозволу.

Також документ визначає чіткий механізм відмови у видачі, анулювання, переоформлення, зупинення і поновлення дії дозволу на викиди, йдеться у релізі.

Як зазначає Мінприроди, донедавна підготовка та узгодження всіх матеріалів для підприємств тривало досить довго: проходження процедури могло затягтися на пів року і довше, а порядок переоформлення, оновлення та зупинення дозволу взагалі не було визначено.

Крім того, не було встановлено чіткої процедури розгляду зауважень від громадськості та публічних обговорень.