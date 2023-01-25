Економіка

15:47 25.01.2023

ЄБРР обговорює проєкти у Харкові, Миколаєві та Херсоні

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ЄБРР обговорює проєкти у Харкові, Миколаєві та Херсоні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) посилює співпрацю з муніципалітетами, зокрема із розташованими близько до зони воєнних дій, повідомив заступник глави ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

"Ми працюємо з багатьма українськими муніципалітетами, на сьогодні маємо 22 міста. Є проєкти, зокрема у Харкові та Миколаєві, ми обговорюємо з керівництвом цих міст пріоритетні напрями діяльності. Також обговорюємо з урядом, що ми можемо зробити для Херсона", - сказав він під час конференції ЄБРР у середу.

За його словами, серед обговорюваних напрямів не лише підтримка ліквідності та покриття критично важливих операційних витрат міст, а й інвестиційні проєкти щодо громадського транспорту, енергетики, водопостачання, опалення тощо.

"Ми зможемо повідомити більш детально, коли конкретні рішення будуть ухвалені", - зазначив Магалецький.

Теги: #єбрр #проєкт

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