"Овостар" у 2022 році скоротив виробництво яєць на 9%

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один із провідних виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, у 2022 році знизив виробництво яєць курячих у шкаралупі на 9% порівняно з 2021 роком – до 1,55 млрд од., тоді як їх продаж знизився на 6% - до 1,08 млрд од.

Згідно зі звітом групи компаній, оприлюдненим на сайті Варшавської фондової біржі у вівторок, "Овостар" за минулий рік наростив експорт яєць на 27% - до 290 млн од., у результаті чого частка закордонних поставок у продажу компанії зросла на 4 п.п. - до 27% з 23%.

"Проблеми з ланцюжками поставок, додаткові правила експорту та імпорту, внутрішня та зовнішня міграція, тимчасова окупація деяких територій у першому півріччі, а також відключення електроенергії у другому півріччі змусили Компанію скоротити інвестиції в нове поголів'я та оптимізувати інші процеси. Хоча до кінця 2022 року загальне поголів'я скоротилося на 14%, групі вдалося пом'якшити вплив негативних факторів, що призвело до зниження обсягу виробництва лише на 9%", - цитує холдинг свого гендиректора Бориса Бєлікова у звіті.

За його даними, продаж яєць за минулий рік знизився лише на 6%, зокрема, за рахунок скорочення обсягів їх переробки. Крім того, холдингу сприяла динаміка цін у світі на яйця та яєчні продукти у шкаралупі.

Також "Овостар" у 2022 році переробив 427 млн яєць, що на 15% менше від показників за 2021 рік. За підсумками 9 місяців минулого року відставання за цим показником становило 10% до дев'яти місяців 2021 року.

Поголів'я птахів "Овостар Юніон" станом на 31 грудня 2022 року становило 7,2 млн голів (на 14,3% менше, ніж на ту ж дату роком раніше), зокрема курей-несучок – 6 млн голів (-14, 3%).

Продаж сухих яєчних продуктів "Овостару" за минулий рік скоротився проти 2021 року на третину - до 2,13 тис. тонн, а частка їх експорту в загальній структурі продажу склала 68% при 64% у 2021 році.

У свою чергу продаж рідких яєчних продуктів за зазначений період скоротився на 26% - до 10,62 тис. тонн, частка їх експорту склала 40% проти 28% у 2021 році.

Згідно зі звітом, за 2022 рік вироблено 2,54 тис. тонн сухих яєчних продуктів (-6% до 2021 року), а рідких яєчних продуктів – 10,79 тис. тонн (-24%).

Середня ціна реалізації яєць курячих у шкаралупі за минулий рік зросла у гривневому вираженні збільшилася на 34% до 2021 року і досягла 2,9 грн/од., тоді як у доларах США зростання становило 13%, до $0,09/од. Середня ціна реалізації сухих яєчних продуктів зросла вдвічі у гривневому еквіваленті – до 277,94 грн/кг та на 71% у доларах США – до $8,59/кг, рідких яєчних продуктів – на 42% у гривні, до 66,79 грн/кг, та на 20% у доларі США, до $2,06/кг.

Група компаній "Овостар Юніон" - вертикально інтегрована публічна холдингова компанія, один із провідних виробників курячого яйця та яєчних продуктів у Європі. Виробник є сертифікованим експортером до країн ЄС із 2015 року.

Холдингова компанія групи – Ovostar Union N.V. у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на Варшавській фондовій біржі та залучила $33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії перебуває у власності Prime One Capital Limited, яку контролює її гендиректор Борис Бєліков та голова ради директорів Віталій Вересенко.

"Овостар" за підсумками 2021 року отримав $1,65 млн чистого прибутку, що на 38% менше порівняно з 2020 роком. Його показник EBITDA скоротився на 29% - до $5,7 млн, тоді як виторг зріс на 35% - до $133,3 млн.