Економіка

14:43 24.01.2023

На Хмельницькій АЕС розпочала роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ

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На Хмельницькій АЕС розпочала роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ

Постійна моніторингова місія МАГАТЕ розпочала свою роботу на Хмельницькій АЕС 23 січня, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) на своєму сайті у вівторок.

"Минулого тижня такі самі місії Міжнародного агентства з атомної енергії були розпочаті на Південноукраїнській, Рівненській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, що перебуває на етапі зняття з експлуатації", - зазначили в інспекції.

На Запорізькій АЕС, що перебуває під окупацією російських загарбників, фахівці МАГАТЕ на постійній основі працюють з вересня 2022 року.

Як поінформували у ДІЯРУ, на ХАЕС відбулася робоча нарада за участю представників МАГАТЕ, в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова, а також генерального директора ХАЕС Андрія Козюри. Сторони висловили спільну позицію, що головними завданнями місії є збереження ядерної та радіаційної безпеки на українських ядерних об'єктах за умов війни, яку розв'язала Росія.

При цьому голова Держатомрегулювання Олег Коріков вкотре наголосив на важливості документування всіх впливів на ядерну та радіаційну безпеку, що виникають внаслідок російської агресії, доповнили в ДІЯРУ.

Як повідомлялося, МАГАТЕ розмістило свої постійні моніторингові місії на всіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду України.

Теги: #магате #хаес

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