Економіка

14:13 24.01.2023

Шмигаль: Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим

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Шмигаль: Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що стан енергосистеми країни залишається складним, але контрольованим.

"Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим. Через останній масштабний ворожий обстріл ми втратили ще частину генерації електроенергії. Ситуація погіршується тим, що значна частина генеруючих потужностей розташована на тимчасово окупованих територіях. Серед них - Запорізька АЕС, перетворена російськими терористами на загрозу для всього світу. Тому мають виконуватися ліміти енергоспоживання та здійснюватися аварійні відключення в разі їх перевищення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що разом із союзниками Україна продовжує працювати щодо координації відновлення та посилення стійкості енергетичної інфраструктури. Сьогодні відбудеться засідання так званого енергетичного Рамштайну.

"Цей формат зустрічей створено для вирішення трьох ключових завдань. Перше – прискорити поточні ремонти, щоб відновити обсяги генерації та розподілу. Друге – сприяти децентралізації енергосистеми та зробити її менш вразливою до ворога. Третє – допомогти Україні впровадити нові програми енергоефективності", - сказав Шмигаль.

Також він додав, що Україна працює з партнерами для нарощування постачання автотрансформаторів, розподільчих пристроїв, генераторів та іншого обладнання. "Спільно розробляємо нові інструменти підтримки тих домогосподарств, які хочуть установити альтернативні джерела енергії. Прагнемо збільшити імпорт електроенергії з Європи. Незабаром матимемо для цього великі технічні можливості. Очікуємо від партнерів фінансової підтримки цієї ініціативи", - підсумував він.

Теги: #енергетика #шмигаль

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