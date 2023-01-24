У нас достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україні достатньо ресурсів для продовження та завершення опалювального сезону у нормальному режимі.

"У нас достатньо ресурсів для продовження та завершення опалювального сезону у нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах - майже 1,2 млн тонн вугілля", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також він повідомив, що 23 січня Кабмін ухвалив розпорядження, яким дозволив державній компанії НАК "Нафтогаз України" залучити грант від ЄБРР на суму майже EUR189 млн на імпорт додаткових обсягів газу.