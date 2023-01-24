Економіка

14:11 24.01.2023

У нас достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону

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У нас достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україні достатньо ресурсів для продовження та завершення опалювального сезону у нормальному режимі.

"У нас достатньо ресурсів для продовження та завершення опалювального сезону у нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах - майже 1,2 млн тонн вугілля", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також він повідомив, що 23 січня Кабмін ухвалив розпорядження, яким дозволив державній компанії НАК "Нафтогаз України" залучити грант від ЄБРР на суму майже EUR189 млн на імпорт додаткових обсягів газу.

Теги: #опалювальний_сезон #шмигаль

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