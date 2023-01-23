Економіка

17:16 23.01.2023

Понад 40 об'єктів теплопостачання Полтавщини забезпечили альтернативними джерелами живлення для забезпечення їхньої безперебійної роботи

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 Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє, що 42 об'єкти теплопостачання в регіоні забезпечили альтернативними джерелами живлення або перепідключили, щоб вони не підпадали під погодинні відключення електроенергії та працювали безперебійно.

"Наразі на основних комунальних підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства і теплоенергетики є 78 генераторів різної потужності. 17 із них отримали за рахунок міжнародних партнерів, 10 та 15 придбали за кошти відповідно обласного та місцевого бюджетів, 36 генераторів закупили підприємства за власні кошти. Чекаємо ще постачання цієї техніки в область. Наприкінці минулої осені для обласних підприємств "Полтаватеплоенерго" та "Полтававодоканал" виділили по 74 млн грн, зокрема, на закупівлю генераторів", - написав Лунін у телеграмі у понеділок.

Він зазначив, що "таке забезпечення є ще одним кроком для стабільної роботи критичної інфраструктури Полтавщини".

 

Теги: #тепло #енергетика #полтавська_область

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