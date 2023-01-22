Ще одне судно доставить українську пшеницю для Ефіопії - Братчук

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляє, що в рамках "зернової ініціативи" ще одне судно вирушило з порту Чорноморськ із 30 тис. тонн української пшениці для Ефіопії.

"Ефіопія отримає ще 30 тис. тонн української пшениці. Четверте судно в рамках програми #GrainFromUkraine вийшло з порту Чорноморськ", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Балкер AMIRA HASNA доставить у порт Джибуті 30 тис.тонн пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено в Ефіопію, жителі якої страждають від голоду, додав речник ОВА.