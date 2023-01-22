Економіка

15:55 22.01.2023

Ще одне судно доставить українську пшеницю для Ефіопії - Братчук

1 хв читати
Ще одне судно доставить українську пшеницю для Ефіопії - Братчук

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляє, що в рамках "зернової ініціативи" ще одне судно вирушило з порту Чорноморськ із 30 тис. тонн української пшениці для Ефіопії.

"Ефіопія отримає ще 30 тис. тонн української пшениці. Четверте судно в рамках програми #GrainFromUkraine вийшло з порту Чорноморськ", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Балкер AMIRA HASNA доставить у порт Джибуті 30 тис.тонн пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено в Ефіопію, жителі якої страждають від голоду, додав речник ОВА.

 

Теги: #зерно #одеська_область #ефіопія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 21.01.2023
В Одеській області на пляж винесло морську міну, її було ліквідовано фахівцями

В Одеській області на пляж винесло морську міну, її було ліквідовано фахівцями

08:04 21.01.2023
На Одещині правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП за участю пішохода

На Одещині правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП за участю пішохода

14:41 20.01.2023
СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар по енергооб'єктах та річпорту Ізмаїла

СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар по енергооб'єктах та річпорту Ізмаїла

14:50 18.01.2023
На Одещині затримали групу осіб, які планували незаконно переправити громадян України через держкордон

На Одещині затримали групу осіб, які планували незаконно переправити громадян України через держкордон

14:37 17.01.2023
Росіяни навмисно ускладнюють перевезення с/г продукції на окупованих територіях для скуповування її за безцінь – мер Мелітополя

Росіяни навмисно ускладнюють перевезення с/г продукції на окупованих територіях для скуповування її за безцінь – мер Мелітополя

16:54 16.01.2023
Суховантаж, що сів на мілину в Босфорі, відбуксували, але протока наразі закрита для судноплавства

Суховантаж, що сів на мілину в Босфорі, відбуксували, але протока наразі закрита для судноплавства

16:23 16.01.2023
Україна має отримати політичні гарантії перед будівництвом зернових хабів в Африці – міністр Сольський

Україна має отримати політичні гарантії перед будівництвом зернових хабів в Африці – міністр Сольський

16:41 13.01.2023
"Агрейн" прогнозує в Україні врожай зернових та олійних на 2023 р. на рівні 50-60 млн тонн

"Агрейн" прогнозує в Україні врожай зернових та олійних на 2023 р. на рівні 50-60 млн тонн

07:40 10.01.2023
Експорт агропродукції з України за "зерновою ініціативою" досяг 17 млн тонн

Експорт агропродукції з України за "зерновою ініціативою" досяг 17 млн тонн

14:04 09.01.2023
Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

Місії МАГАТЕ на українських АЕС працюватимуть до завершення війни і ще певний час після - Гроссі

Голова "Нафтогазу" розраховує вийти на consent solicitation за євробондами 2022 і 2026 у найближчі тижні

ОСТАННЄ

Імпорт е/е зі Словаччини на 22 січня здійснюється на рівні 6,7 тис. МВт-год

"Укренерго" завдяки вихідним трохи підвищило ліміти

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Вашингтон і його партнери планують у березні переглянути стелю цін на нафту з РФ

Чистий продаж НБУ цього тижня збільшився до $715 млн

Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

Російські окупанти продовжують будувати військові укріплення навколо енергоблоків Запорізької АЕС та СВЯП – "Енергоатом"

Цементні заводи повинні мати пріоритет у розподілі електроенергії – асоціація "Укрцемент"

Запит на енергообладнання на EUR107 млн у рамках Фонду енергетичної підтримки України надіслали 30 енергокомпаній – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА