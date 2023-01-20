Цементні заводи повинні мати пріоритет у розподілі електроенергії – асоціація "Укрцемент"

Цементні заводи мають бути включені до переліку пріоритетних підприємств під час розподілу електроенергії, щоб забезпечити країну якісними матеріалами для відновлення, вважає асоціація "Укрцемент".

"Енергетична криза змушує компанії зупиняти не тільки печі для випалу клінкеру, але й млини для помелу цементу. Це ставить під загрозу наявність та доступність на вітчизняному ринку якісного заводського цементу власного виробництва. Нам потрібний цемент для відбудови країни, відновлення зруйнованої інфраструктури та житла. Тому дуже важливо, щоб такі підприємства як цементні заводи були включені до переліку «найнеобхідніших» при розподілі енергетичних лімітів", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в асоціації.

За її даними, минулого року виробництво цементу становило близько 50% показника 2021 року. При цьому внутрішнє споживання становило лише 30-35% попереднього року.

Через атаки російського агресора у 2022 році постраждав один із цементних заводів ПрАТ "Балцем", проте решта вісім підприємств готові до відновлення виробництва в повному обсязі, повідомила асоціація. На кінець 2021 року потенціал виробників цементу становив близько 13 млн тонн продукції.

На сьогодні виробництво можна збільшити на 1,2-1,5 млн тонн завдяки помірним інвестиціям, які можуть бути простимульовані пільговим кредитуванням, вважають в "Укрцементі".

"Рік фактичного простою галузі вимив не тільки обігові кошти, а й усі можливі фінансові резерви підприємств. А на відновлення виробництва в повному обсязі, на модернізацію та ремонт пошкодженого чи зруйнованого обладнання потрібні будуть суми. Тому забезпечення з боку держави пільгового кредитування для відновлення та розширення виробництва буде вкрай важливим і необхідним", – наголосили в асоціації.

Асоціація "Укрцемент" створена у січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств та організацій цементної та азбестоцементної промисловості "Укрцемент".