Економіка

19:06 18.01.2023

Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

1 хв читати
Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

Україна наполягає на необхідності своєчасного накладання санкцій на корпорацію "Росатом" та обмеження прав та привілеїв Росії у МАГАТЕ, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Я звернувся до генерального директора з проханням передати членам МАГАТЕ, з якими він вестиме діалог, що Україна впевнена в необхідності своєчасного накладання санкцій на "Росатом", обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та зупинення співпраці з РФ у зазначеній сфері", - сказав він на спільній пресконференції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у середу у Києві.

Прем'єр також закликав членів МАГАТЕ та інших міжнародних партнерів підтримати таку позицію України.

Теги: #росатом #магате #санкції #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 18.01.2023
Миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС должна заработать в ближайшие дни - Шмыгаль

Миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС должна заработать в ближайшие дни - Шмыгаль

19:00 18.01.2023
Місія МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС має запрацювати найближчими днями - Шмигаль

Місія МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС має запрацювати найближчими днями - Шмигаль

18:50 18.01.2023
Ми просуваємось у питанні організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС - Гроссі

Ми просуваємось у питанні організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС - Гроссі

18:33 18.01.2023
Місії МАГАТЕ на українських АЕС працюватимуть до завершення війни і ще певний час після - Гроссі

Місії МАГАТЕ на українських АЕС працюватимуть до завершення війни і ще певний час після - Гроссі

18:20 18.01.2023
Позбавлення Росії статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від волі гендиректора агентства - Гроссі

Позбавлення Росії статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від волі гендиректора агентства - Гроссі

18:08 18.01.2023
Місії МАГАТЕ розпочали роботу на Рівненській АЕС та у зоні Чорнобильської АЕС

Місії МАГАТЕ розпочали роботу на Рівненській АЕС та у зоні Чорнобильської АЕС

17:27 18.01.2023
Уряд доручив у рамках Держкомісії ТЕБ і НС створити робочу групу з розслідування аварії вертольота у Броварах - Шмигаль

Уряд доручив у рамках Держкомісії ТЕБ і НС створити робочу групу з розслідування аварії вертольота у Броварах - Шмигаль

17:12 18.01.2023
Шмигаль закликає утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування авіакатастрофи у Броварах

Шмигаль закликає утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування авіакатастрофи у Броварах

11:37 18.01.2023
Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин катастрофи гелікоптера в Броварах

Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин катастрофи гелікоптера в Броварах

17:44 17.01.2023
Шмигаль розраховує, що конкурсна комісія надасть перелік із трьох кандидатів на посаду директора НАБУ до 31 січня

Шмигаль розраховує, що конкурсна комісія надасть перелік із трьох кандидатів на посаду директора НАБУ до 31 січня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місії МАГАТЕ на українських АЕС працюватимуть до завершення війни і ще певний час після - Гроссі

Голова "Нафтогазу" розраховує вийти на consent solicitation за євробондами 2022 і 2026 у найближчі тижні

Унаслідок російського ракетного обстрілу 14 січня пошкоджено 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та 1 повітряну лінію

Збитки ЗАЕС від російської агресії за останні два місяці зросли майже в 1,5 раза – до 40 млрд грн

Президент Єврокомісії: Для відновлення України потрібна будь-яка допомога, інвестиції не лише державного, а й приватного сектору

ОСТАННЄ

"Нова пошта" планує до лютого довести кількість відділень у Херсоні до десяти

Для відновлення роботи ЗАЕС після її деокупації знадобиться щонайменше два місяці - "Енергоатом"

"Нафтогаз" уже зараз робить розрахунки щодо ОЗП 2023/2024 року для ефективної підготовки до нього – Чернишов

Голова "Нафтогазу" розраховує вийти на consent solicitation за євробондами 2022 і 2026 у найближчі тижні

Витрати держбюджету на закупівлю військової техніки у грудні зросли до 38 млрд грн, виплати військовим досягли 99 млрд грн – Мінфін

Унаслідок російського ракетного обстрілу 14 січня пошкоджено 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та 1 повітряну лінію

Потяги "Інтерсіті" у 2023 р. запропонують wi-fi на базі Starlink

Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam

Збитки ЗАЕС від російської агресії за останні два місяці зросли майже в 1,5 раза – до 40 млрд грн

Другу половину опалювального сезону енергетики пройдуть – гендиректор "ДТЕК Енерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА