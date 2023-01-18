Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

Україна наполягає на необхідності своєчасного накладання санкцій на корпорацію "Росатом" та обмеження прав та привілеїв Росії у МАГАТЕ, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Я звернувся до генерального директора з проханням передати членам МАГАТЕ, з якими він вестиме діалог, що Україна впевнена в необхідності своєчасного накладання санкцій на "Росатом", обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та зупинення співпраці з РФ у зазначеній сфері", - сказав він на спільній пресконференції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у середу у Києві.

Прем'єр також закликав членів МАГАТЕ та інших міжнародних партнерів підтримати таку позицію України.