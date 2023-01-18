Економіка

16:53 18.01.2023

Для відновлення роботи ЗАЕС після її деокупації знадобиться щонайменше два місяці - "Енергоатом"

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Для відновлення роботи ЗАЕС після її деокупації знадобиться щонайменше два місяці - "Енергоатом"

Україні після деокупації Запорізької АЕС та Енергодару знадобиться щонайменше два місяці для можливості запуску станції в експлуатацію, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у "телеграм-каналі" у середу.

"Після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару українським спецпризначенцям знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Адже рашисти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо", – йдеться у повідомленні.

Цей час також необхідний для проведення фахівцями "Енергоатому" перевірки стану обладнання та споруд атомної станції та прилеглої території.

"Через простої Запорізької атомної станції та зупинки всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем та обладнання. Адже не дотримується необхідного температурного режиму їхньої роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані", - пояснили в компанії.

Наразі станція не виробляє електроенергію, а лише споживає її з української енергосистеми на власні потреби обсягом 100 МВт.

При цьому рашисти не здатні запустити в роботу хоча б один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, через яку станція і отримує е/е для власних потреб, зазначили в НАЕК.

"Крім того, "Росатому" не вистачає персоналу, оскільки українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців для організації повноцінної роботи ЗАЕС недостатньо", - додали в Енергоатомі.

Як поінформували в компанії, у разі пошкодження останньої лінії, що з'єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту та вмикаються дизель-генератори.

"У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожих обстрілів працювала вже п'ять разів. На щастя, жодного разу не відключили ще й дизель-генератори, що несе ризик ядерної або радіаційної аварії", - уточнили в НАЕК.

Як наголосили в "Енергоатомі", відновлення безпеки Запорізької АЕС та повернення її до нормального стану можливе лише після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передання контролю над ЗАЕС її легітимному оператору – НАЕК "Енергоатом".

 

Теги: #енергетика #енергоатом #заес #енергодар

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