Потяги "Інтерсіті" у 2023 р. запропонують wi-fi на базі Starlink

"Укрзалізниця" успішно завершила тестування wi-fi на базі технології Starlink у поїзді "Інтерсіті", повідомив голова компанії Олександр Камишін у "телеграм-каналі" у вівторок.

"Результати тестування: доступність на маршруті 97%, швидкість до 100 Мбіт/с. Віцепрем'єр-міністр Кубраков окреслив перед нами завдання тепер розгорнути пілот на всі потяги "Інтерсіті". До кінця року завдання буде виконано", – зазначив керівник залізничного оператора.

За його словами, потяг "партизанськими методами" було обладнано "Старлінками" та випробувано на різних маршрутах понад 100 днів.

Камишін уточнив, що зателефонував з поїзда відеозв'язком віцепрем'єру Михайлу Федорову і подякував за підтримку.

Федоров повідомив, що "Укрзалізниця" вже отримала 450 терміналів Starlink і до кінця року отримає ще частину, зокрема, з партії, яку Україні надасть Німеччина на початку лютого.

"Тисячі Starlink отримаємо від Німеччини, гадаю, на початку лютого", - сказав віцепрем'єр.

Як повідомлялося, останню партію – 8 тис. терміналів – Україні допомогла придбати Польща. У країні вже розгорнуто понад 30 тисяч терміналів Starlink.